韓国で話題のヨアジョン♡新大久保にヨーグルトアイス2号店誕生

韓国で人気を集めるヨーグルトアイスクリーム専門店「YOAJUNG（ヨアジョン）」が、ついに国内2号店を新大久保にオープンします。濃厚なのに後味はすっきりとしたヨーグルトアイスは、一度食べるとやみつきになると評判。定番のアイスに加え、蜂の巣を贅沢にのせた「ヨーグルトコムハニー」や季節のフルーツカスタムなど、選ぶ楽しさも魅力です。

看板メニュー・ヨーグルトアイス

とろけるような口どけと、ヨーグルトならではの爽やかな酸味を楽しめるのが「ヨーグルトアイスクリーム」。

そのままシンプルに味わっても、旬のフルーツやナッツをトッピングして自分好みにアレンジしても◎。濃厚さと軽やかさを兼ね備えた味わいで、韓国でも多くのファンを虜にしている定番の一品です。

価格は未定ですが、手に取りやすい設定になる予定です。

ヨアジョンの象徴♡ヨーグルトコムハニー

ヨアジョンの魅力を象徴する「ヨーグルトコムハニー」は、なめらかなヨーグルトアイスに韓国産の天然蜂の巣をトッピングした贅沢スイーツ。

さらに香ばしいグラノーラをプラスし、ハチミツの濃厚な甘みとヨーグルトの爽やかな酸味、グラノーラのサクサク食感が三位一体で広がります。

まさに韓国旅行気分を味わえるスペシャルメニューです。価格は未定（決定次第発表）。

新大久保で叶える“韓国スイーツ旅”

大阪に続き、東京・新大久保に誕生する「ヨアジョン」は、韓国カルチャーの街ならではのスポットとして注目を集めそう。

トッピングを自由にカスタムできるスタイルは、自分だけのオリジナルスイーツ作りを叶えてくれます。国内2号店は2025年8月末～9月にオープン予定。

横浜高島屋でのイベント「韓国市場」では、先行して味わえるチャンスも♪旅行気分で韓国スイーツを楽しんでみませんか？