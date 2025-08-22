《彼ら自身の経済的利益のためだけです》──8月8日（現地時間、以下同）、ハワイ州の巡回裁判所に提出された13枚にわたる訴状には、【被告 ショウヘイ・オオタニ】という文字が繰り返し書かれていた。ドジャース・大谷翔平（31）が購入したハワイの“豪華別荘”をめぐり、広告プロジェクトに携わる不動産投資家らが起こした今回の訴訟。NEWSポストセブンが入手した訴状には、代理人のネズ・バレロ氏を中心とした「大谷ビジネス」への批判が綴られていた--。

【写真】削除された大谷の広告。今年6月に映っていた「手付かずの土地」、今年1月に削除された「真美子さんとのツーショット」も

「権力の濫用によるもの」

2年連続のワールドシリーズ制覇、そして3年連続のMVP獲得という快挙に向け、奮闘する大谷。シーズンも佳境に入るなか、グラウンド外で思わぬ“雑音”が生じている。在米ジャーナリストが語る。

「ハワイ島マウナケアの高級リゾート地に位置する広い土地に、大谷がオフシーズンを過ごすための“豪華別荘”を約25億円で購入したと報じられたのは、昨年4月のこと。同別荘の仲介業者は、大谷が笑顔でこの別荘地を宣伝する宣伝動画などを公開し、同じエリアの土地を積極的に営業・販売してきました。

そんななか、今年7月ごろ、同仲介会社のホームページから大谷に関する広告が突如なくなった。その後、この仲介業者の代表者と同別荘の開発業者の1人が、大谷と代理人・バレロ氏を相手取り、訴えたのです」

13枚にわたる訴状には、主にバレロ氏による「大谷の肖像権利用に関する不当な要求」が記されている。原告の2人は、「『要求に応じない場合は大谷選手の契約を解除する』とたびたび脅迫された末に、開発を担う不動産投資会社『キングスバーン・リアルティ・キャピタル（以下、キングスバーン社）』の大口出資者によって解任された」と主張しているのだ。

訴状のうち複数の部分は“黒塗り”で閲覧できない。閲覧できる範囲には、次のような内容が記されている。

《原告の2人は、ハワイの高級不動産市場で長年活躍する専門家です。2人は11年以上にわたり、この魅力的な住宅プロジェクトの企画、投資、開発、マーケティングに取り組んできました。

しかし、この事業に（2023年に）参画した被告・バレロと大谷は自身の有名人としての影響力を悪用し、原告のプロジェクトにおける役割を不安定化し、最終的に解体しました。その理由は、彼らの自身の経済的利益のためだけです》

《この件は権力の濫用に関するものです。被告は根拠のない法的主張を用いて脅迫し、ビジネスパートナーとの契約義務を裏切り、原告が進めていたプロジェクトを止めました》

担当記者が見ていた大谷とバレロの「ビジネスライクな側面」

このハワイ別荘のプロジェクトについては、前々から“不吉な予兆”はあった。前出・在米ジャーナリストの話。

「妻・真美子さん（28）ら家族のプライベートを重んじる大谷が、家族で住む場所として購入した別荘の広告塔になっていたことは、そもそも最初から少し違和感がありました。

また今年1月の着工式の際には、仲介業者のHPにアップされた大谷と真美子さんのツーショットが直後に削除される“事件”もありました。購入希望者に対して『土地を買えば大谷選手と会えますよ』と宣伝したり、大谷サイドと連携が取れているのか不安になる部分は多かったわけです」

開発を担ってきたキングスバーン社は、訴訟の内容を完全に否定しているという。

「キングスバーン社はAP通信の取材に対し、『（今回の）告発は、完全に根拠がなく無意味だ。原告らをプロジェクトから外した件については当社が全責任を負います』と回答。大谷とバレロに責任はないとし、原告らの訴訟を批判しました。

アメリカ国内のメディアでも、『無関係の大谷を巻き込んで話を大きくしようとしてるだけ』『スキャンダルには程遠い話だ』など、訴訟内容に対して批判的な報道が目立っています」

一方、原告が指摘するような代理人・バレロ氏による「大谷ビジネス」のやり方については、さまざまな声がある。スポーツ紙のMLB担当記者が語る。

「バレロ氏は今年5月、AP通信の取材に対し、大谷が年に1億ドルを超えるスポンサー収入を得ていることを認め、『額はなお勢いを増し続けています』と答えている。まさにビジネスとして大成功を収めているわけですが、一方では『ビジネスライクすぎる』と言われることもありました。

代表的なのは、プロ入り2年目からアドバイザリースタッフ契約を結んでいた国内メーカー「アシックス」と2022年末に契約を打ち切り、翌年からアメリカを本社に置く世界的ブランド「ニューバランス」に“乗り換えた”ことです。同社との契約金は50億円を超えるとも言われ、アシックスは『契約内容で合意に至らなかった』と“価格競争”に負けたことを暗に認めていた。

高校時代から親しんでいたアシックスの用具を2023年シーズンから突如手放し、ニューバランスの製品で身を固めた大谷の姿を、当時の記者は意外な面持ちで見守っていました」

2人の原告は、今回のビジネスにおいても「バレロ氏主導」であったことを認めているものの、大谷に対しても訴状で、次のように追及している。

《被告（大谷）は、名声のために裏で暗躍する代理人（バレロ氏）を盾にするのではなく、行為に対する責任を追及されるべきです》

一方の大谷は8月13日の試合後、報道陣の取材に対して「フィールドに集中したい。このチームの負けも続いているので、チーム全体として早く1勝したい」と言及を避けた。

野球とビジネスの“二刀流”は、難しいものがあるだろう--裁判の経過が注視される。