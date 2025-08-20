びっくりすぎる！ YouTubeチャンネル「Kitten, How Did You Get THERE？」では子猫が脱走する様子が配信され、動画のコメント欄には「子猫たちがかわいすぎる！」「こんなに小さな子猫がどうやって脱走したの！？」の声が続出しました。

子猫「すごいでしょ」

注目を集めたのは「Kitten, How Did You Get THERE？」という動画。1匹の子猫と、温かなまなざしで子猫を見守る母猫の2ショットシーンから始まります。

どうやらこの子猫は、寝床から抜け出してしまったよう。他の2匹の子猫は、まだ寝床で気持ちよさそうに眠っています。

子猫と寝床を何度も見返す母猫。「あなたどうやってあの箱を登ったのニャ！？」という声が、今にも聞こえてきそうです。そんな母猫をよそに、冒険を終えた子猫はどこか得意げ。ドヤ顔でミャアと鳴く姿はまるで「見て！ すごいでしょ」と言っているかのようで、思わず笑みがこぼれます。

脱走劇で疲れたのか、子猫はまだ眠たそうに大きなあくび。飼い主さんがそっと寝床に戻してあげると、すかさず母猫も寄り添います。優しく毛づくろいしてあげる姿はまさに、「いい子いい子」と子どもを寝かしつける母親。心がほっこりと癒やされますね。

動画の視聴者からは「自由奔放な子猫がかわいすぎる！」「母猫の愛がたまらないね」といった声が寄せられていました。小さな冒険と母猫の愛が詰まった心温まる動画を、ぜひチェックしてみてください。