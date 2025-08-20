NPBのフジテレビへの心証が、さらに悪化しそうだ。8月9日、土曜のゴールデン帯で「ジャンクSPORTS プロ野球トーク日本シリーズOB戦 今ならアウトな昔の常識SP」（フジテレビ系）が放送された。東尾修（西武）、関本賢太郎（阪神）、元木大介（巨人）など12球団のOBが集まり、現役時代の話を繰り広げた。

「昭和の乱闘エピソードなどで番組は盛り上がりました。ただ、視聴率は世帯4.4％、個人全体2.7％、コア1.3％でした。テレビ東京の『土曜スペシャル ニッポン一周6000km！巨大貨物船に乗せてもらいました！』の世帯4.1％、個人全体2.4％、コア0.8％よりは高かったですが、3部門とも同時間帯の民放で4位です」（民放関係者）

黄金期のフジを知る世代にとっては寂しい数字に思えるが、現在の同局のゴールデンタイムでは低視聴率とも言えないという。

「その週の19時〜21時で比べると、『上沼＆香取の『ずっと伝えたかった』初恋・恩人・憧れ…奇跡の大再会SP』（5日火曜）は世帯3.5％、個人全体1.9％、コア0.6％、『かまいまち2時間SP』（7日木曜）は世帯4.2％、個人全体2.5％、コア1.9％です。ですから、『ジャンクSPORTS』が悪いわけでもない。ダウンタウンの浜田雅功、上沼恵美子、元SMAPの香取慎吾、かまいたちという人気タレントを使っても、今のフジは数字が伸びてこない」（前出の民放関係者）

一方で、「ジャンクSPORTS」の土曜19時から21時までという放送時間帯を疑問視する声が上がっている。

「同じ時間帯に、阪神対ヤクルトなどプロ野球のナイターが4試合開催されていました。地上波での放送はなかったですけど、BSやCSでは中継されていた。番組に出演していた佐々木主浩さんはBS-TBSでDeNA対巨人戦を解説していました。フジからすれば、『ジャンクSPORTS』は毎週土曜の17時から放送していますし、8月9日を語呂合わせで『野球の日』と位置付けて、この日のゴールデンタイムを選んだのでしょう。しかし、NPB（日本野球機構）の関係者からすれば、心証は良くないでしょうね」（テレビ局関係者）

なぜプロ野球と裏被りする時間帯に放送するのか？

フジテレビは昨年、日本シリーズの裏でワールドシリーズのダイジェストを放送。ドジャース・大谷翔平選手の人気にあやかった。この行為に対し、NPBは「信頼関係が著しく毀損された」として、日本シリーズの取材パスを回収。今年6月、公正取引委員会はこの行動などを問題視し、NPBに再発防止を求める警告を出した。

「NPBがやり過ぎだったことは間違いない。ただ、今のプロ野球が開催されている時間帯に、『昔の野球は面白かった』的な番組の放送は、野球への愛を感じられない。制作陣ではなく、フジの編成部に違和感を覚えますね。なぜ、裏被りする時間帯に番組を配置したのか。自分たちが視聴率を取れれば、なんでもいいという考え方に映ってしまう。そんな気遣いのなさが積み重なって、昨年NPBを怒らせたのでは」（前出のテレビ局関係者）

他局はどうなのか。テレビ朝日は8月2日、レギュラー番組「THE世代感」の特別編として「夏の高校野球 歴史的大逆転 ベスト10」をゴールデンタイムにオンエアした。同じ時間帯にプロ野球3試合がナイターで開催され、BSやCSで放送されている。

「高校野球とプロ野球は別枠ですからね。逆に、NHKが高校野球を中継している時間帯に、この番組は放送しないでしょう。今年の高校野球を盛り上げようという観点で、開幕前にオンエアしている。フジとは心意気が全く違う。日本テレビやTBSはプロ野球選手を招いた特番をゴールデンタイムで放送する時もありますけど、基本的にオフシーズンですからね。NHKは昨年、BSで『プロ野球誕生90年白球プレーバック！ あなたが選ぶ名場面』という番組をゴールデンタイムに放送しました。ただ、両リーグのクライマックスシリーズが始まる前日でした。今までの歴史を振り返った上で、明日からのポストシーズンを楽しもうという配慮を感じます」（前出のテレビ局関係者）

今年、セ・リーグは阪神が首位を独走。パ・リーグはソフトバンクと日本ハムのデットヒートが繰り広げられている。前出の民放関係者は「フジは日本シリーズの放映権を取りたいはず」と語る。

「新庄剛志監督の日本ハムが阪神と対戦するとなれば、視聴率は高くなるでしょう。阪神がオリックスを倒して日本一になった一昨年、フジテレビは1戦目と7戦目を中継し、関東地区の世帯は7.3％と18.1％、関西地区の世帯は21.8％と38.1％でした。今、フジのゴールデン、プライムタイムで世帯7％以上取れる番組はなかなか出てこない。局としては、日本シリーズの中継権をどうしても欲しい。そのために NPBにおべっかを使う必要はないですけど、編成が残念でした。『ジャンクSPORTS』自体は面白かっただけに、なおさらです。仮にナイターのない月曜日に放送すれば、視聴率はもっと上がったかもしれません」

今回の出来事は、日本シリーズの放映権に影響を与えるのか。※視聴率はいずれもビデオリサーチ調べ、関東地区。

