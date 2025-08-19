アイルランド発のサスペンスホラー『Oddity（原題）』が、11月7日に公開されることが決定した。

参考：『近畿地方のある場所について』好スタート 国内ホラー映画ブーム、本格化の兆し

本作は、2024年のサウス・バイ・サウスウエスト映画祭でプレミア上映され、ミッドナイターズ部門にて観客賞を受賞したゴシックサスペンスホラー。サイコホラー映画『Caveat（原題）』のダミアン・マッカーシーが監督を務めた。

盲目の霊媒師である主人公・ダーシー。彼女はゴーレムのように不気味な木製マネキンを通じて、殺された双子の妹の死の真相に迫っていく。

また、主人公である盲目の霊媒師・ダーシーがテーブルに両手を置いて霊視を行っている姿や、木製の不気味なマネキンを女性が覗き込んでいる様子を収めた場面写真も公開された。

あわせて、“ギャル霊媒師”の愛称で親しまれている飯塚唯をゲストに迎えた最速試写会が9月1日に開催されることが決定。邦題が未定の本作。上映後、あらかじめ用意された複数の邦題案の中から、飯塚が霊視によって鑑定を行い、その場で邦題を決定する。本試写会への参加者は、公式X（旧Twitter）にて募集が行われる。（文＝リアルサウンド編集部）