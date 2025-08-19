SixTONES京本大我『Ray』表紙で白アイラインビジュ公開！「自分を着飾る気持ち、実はまったくない」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■特別版は儚さや繊細さを感じる京本の美貌をアートフレームに閉じ込めた展示作品のような表紙！

SixTONES京本大我が、8月22日発売の『Ray』10月号特別版表紙に登場する。

今回が『Ray』初ソロ表紙となる京本大我。カバーボーイ企画のテーマ「アートな京本大我」にちなんだ、儚さや繊細さを感じる京本の美貌をアートフレームに閉じ込めた展示作品のような表紙となる。

表紙にも起用された白いアイラインのビジュアルに加え、オレンジチークがふわっと灯るメイクやネイビーネイルを効かせたルックなど、アーティスティックなメイクやネイルを通して京本の新しい一面が見られる。

「自分を着飾る気持ち、実はまったくないんです」と言いつつも、「いろんな髪型に挑戦してきたので、もう坊主かドレッドヘアくらいしか髪型が残ってないかも（笑）」「メイクやネイルにこだわるような撮影だと『ちょっと今日の自分盛れてる』って思える」と変化を楽しんでいる様子もうかがえたインタビューは必読だ。

さらに、麗しい表情がたまらない両面ピンナップも付属。こちらもぜひチェックしよう。

通常版表紙には橋本環奈が登場。2021年9月号の初表紙から約4年ぶり、2度目のカバーガールに降臨だ。

書籍情報

2025.08.22 ON SALE

『Ray』2025年10月号

通常版表紙：橋本環奈

特別版表紙：京本大我（SixTONES）

※通常版/特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じ

