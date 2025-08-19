史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション（TGC）」の完全サポートのもと、SNS総フォロワー数500万人超を誇るMINAMIが、自身初となるファッションブランドのディレクションを手がけることが決定した。

ブランドのローンチは、MINAMIの誕生日である本日2025年8月19日（火）に発表された。圧倒的な影響力と唯一無二のカリスマ性でZ世代を魅了し続ける“次代のミューズ”MINAMI自身がディレクションを担い、TGCとともに唯一無二の世界観を共創する新プロジェクトが始動する。

ファッションブランドMixmii（ミクスミー）の販売開始が決定

ブランド名は、“Mix”と“mii（me＝わたし）”を組み合わせた「Mixmii（ミクスミー）」。

TGCという最旬のカルチャーが集うプラットフォームと、多彩なトレンドを取り⼊れながらSNSを通じて“⾃分らしさ”を築き上げてきたMINAMIの感性とをMIXし、Z・α世代が「着たい！」と感じるアパレルを提案。

“mii”はMINAMI⾃⾝であり、そして、このブランドを楽しみ、共にブランドのストーリーを創るすべての⼈を意味します。ファストファッションにはない肌触りや着⼼地、シルエットにこだわり、⽇常で着る度に⼼躍る、SNSにアップしたくなる“愛せる服”を届けていく。

記念すべきデビューコレクションは、2025年9⽉6⽇（⼟）にさいたまスーパーアリーナにて開催予定の『マイナビ TGC 2025 A/W』にてお披露⽬が決定し、同⽇19:00より公式サイトにて販売開始を予定している。

＜ディレクター・MINAMIコメント＞

ついに情報解禁をすることができて、本当に本当に嬉しいです！！そして、TGCのステージで皆さんにお披露⽬することができるなんて、本当に夢のようです。全⾝全霊でこだわってつくり上げたアパレルが、皆さんに届く瞬間やそのリアクションを想像すると胸がとても⾼鳴ります♡ぜひ楽しみにしていてください！！

Mixmii（ミクスミー）

Information

公式サイト：https://mixmii.jp

※9⽉6⽇（⼟）19:00オープン予定



●ディレクター・MINAMIプロフィール

SNS総フォロワー数500万⼈超えのティーンを代表するインフルエンサーとして、SNSを中⼼に活動中。主な出演実績は、『2020年⼭梨チャンネルPRリーダー』（⼭梨県庁）、『ワールドビジネスサテライト（WBS NEXT）』（テレビ東京）、『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』など。『甲府ジュエリー×TGCプロジェクト』においては、2年連続のアンバサダーを務める。また、『TGC teen ICHINOSEKI 2025』の開催に際しては、出演モデルを代表して記者会⾒に臨み、イベント当⽇はファーストフェイスを務めた。2023 年にはプリモアのリリースに際してイメージモデル就任を発表。2024年にはプリモアからプロデュースカラコンを販売開始するなど、プロデュース領域においても⽀持を集めている。

Information

X：https://x.com/_mimi_minami_

Instagram：https://www.instagram.com/mimi.minami.mimi/

TikTok：ttps://www.tiktok.com/@minami.0819

YouTube：https://www.youtube.com/@MINAMI_Channel_/