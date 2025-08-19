名物料理はスパイシースモークチキンレッグ！東京ディズニーシー「ロストリバークックハウス」グランドメニューまとめ
東京ディズニーシーのロストリバーデルタにある「ロストリバークックハウス」
腹ペコ探険家たちが訪れるロストリバーの道具小屋で、探検家に人気のワイルドな軽食が提供されています。
看板メニューはワンハンドでいただける、スパイシースモークチキンレッグ！
東京ディズニーシー「ロストリバークックハウス」2025年夏 グランドメニューまとめ
© Disney
場所：東京ディズニーシー／ロストリバーデルタ
サービスタイプ：カウンターサービス
座席数：約30席
ロストリバーデルタにある「ロストリバークックハウス」
もともと、ここは発掘チームの道具を収納するためにつくられた小屋でした。
でも道具はほとんどしまわれることなく24時間使われていたので、小屋はほったらかしに。
そこで、商売上手なコックたちが食堂として使うことにしたのです。
おいしくてワイルドな軽食は、発掘作業や研究に忙しい探険家たちのおなかをしっかりと満たしています☆
スパイシースモークチキンレッグ
© Disney
価格：1本600円
「ロストリバークックハウス」の名物料理、スパイシースモークチキンレッグ。
スパイシーさが食欲をそそります！
お肉を“ガブリ”と食べる至福のひと時を楽しめます。
スパイシーハリッサソース
© Disney
価格：110円
※味の変化が楽しめます
※辛味が苦手な方はご注意ください
クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。
お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。
ガーリックシュリンプソース
© Disney
価格：110円
※味の変化が楽しめます
ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。
お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。
スパークリングタピオカティー（マンゴー）
© Disney
価格：1杯600円
もちもち食感のタピオカと、シュワシュワの炭酸、さらにマンゴー味で南国ムードたっぷりのドリンクです。
暑い日の水分補給や、休憩にもぴったり☆
ソフトドリンクアイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円スプライト 360円キリン オレンジ 360円
看板メニューのスパイシースモークチキンレッグに、ドリンク、ちょっとした休憩に気軽に立ち寄れるのも魅力的。
東京ディズニーシー「ロストリバークックハウス」グランドメニューの紹介でした☆
