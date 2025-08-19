次のトレンドは“この色”！【GU】おしゃれ見え100点満点♡「赤系バッグ」

2025年の秋冬、注目を集めそうなのは “鮮やかなレッド” 。くすみのある赤やピンクや紫のニュアンスが入った赤に代わって、ぱっと目を引くビビッドな赤が久々にトレンド入り。情熱的で力強いのに、どこか上品さも漂い、大人の着こなしにも取り入れやすいはず。【GU（ジーユー）】なら、そんな旬カラーをバッグで気軽に取り入れられ、おしゃれもアップデートできそう。今回は、秋冬に大注目の「赤系バッグ」と、GUスタッフさんのコーデ術をご紹介します。

横長シルエットも今っぽい！ 差し色になる赤バッグ

【GU】「ワイドボストンバッグ」＜16 RED＞\2,990（税込）

ツヤ感のあるレザー調素材に、旬な “赤” が映える横長ショルダー。肩掛けできるロングハンドルと両開きジップで、見た目だけでなく実用性もばっちりかも。公式サイトによると「500mlのペットボトルが入る収納力」、「小物収納に便利な2つの内ポケット付き」なのだそう。持つだけでコーデをぐっと今っぽく見せてくれそうな、注目のバッグです。

華やぎの赤バッグで、ガーリーコーデも大人顔へ

細かなチェック柄シャツとティアードスカートのガーリーなコーデに、艶やかな赤バッグが絶妙なアクセントに。落ち着いた配色に一点だけ鮮やかなカラーをきかせることで、コーデ全体がぐっとこなれて見えます。赤バッグのきれいめな質感が、カジュアルコーデを大人っぽく引き締めてくれるのもポイント。

手持ちデニムも赤バッグで鮮度アップ

コンパクトな黒シャツとフレアジーンズのシンプルなワンツーコーデに、赤バッグが映えるスタイリング。深めの襟や短め丈といったシャツのディテールで程よくトレンドを押さえつつも、落ち着いた配色で大人っぽさをキープ。バッグのきれいな発色が全体をパッと明るく見せてくれるのが、おしゃれ見えするポイントです。抜け感のある足元で軽やかに仕上げるバランスも◎

レトロ可愛いチェックミニ × 赤バッグ

メタルボタンが映えるクラシカルな雰囲気のカーデとチェック柄の台形スコートで、ほんのりレトロなプレッピースタイルに。ハイソックスとチロリアンシューズの組み合わせが旬のムードを添え、赤バッグがコーデ全体のアクセントに。ベーシックカラーでまとめつつ、小物で遊び心をプラスしたバランス上手な着こなしです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K