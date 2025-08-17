乃木坂46久保史緒里が24時間テレビチャリティーライブ生中継で視覚障がいの少女とピアノ連弾に挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■久保史緒里と百里さんのピアノの連弾に合わせて乃木坂46がパフォーマンス！

8月30日・31日の2日間にわたり、東京・有明アリーナにて開催される『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』の8月31日の企画として乃木坂46のライブの中で、メンバーの久保史緒里が視覚障がいの少女・百里（ゆり）さん14歳とピアノの連弾に挑戦することが発表された。その演奏に合わせて乃木坂46メンバーがパフォーマンスし、生放送される。

『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』は日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』の放送に合わせて開催されるもの。2日目の8月31日には&TEAM、THE RAMPAGE with「ランラン・ダンス天国」高校生ダンサー、NiziU、そして乃木坂46が出演し、その模様が『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』の放送でも一部中継される。

■乃木坂46久保と視覚障がいの少女・百里さんの出会い

久保史緒里（乃木坂46）はラジオのチャリティー企画を通して百里さんと出会い、交流を続けている。

百里さんは、3歳からピアノを始め、将来はピアニストを目指している。小学生のころ、視覚障がいが進み、両目が見えづらくなってしまった。視覚障がいになって以来、その障がいを誰にも知られないように過ごしていた百里さんは、ある日、車のラジオから流れてきた乃木坂46の曲を聞き、すぐにファンに。リスナーとしてラジオを楽しんでいたあるとき、乃木坂46のチャリティー企画が発表。企画に参加すれば、大好きな乃木坂46に会える！ と思ったものの、そのためには自分に視覚障がいがあることをラジオで伝えなければならない…。悩んだ彼女だったが、憧れの乃木坂46に会いたい一心で、勇気を出してラジオに出演することを決心。

その出演をきっかけに、障がいを隠さず堂々としていいと、考え方が前向きに変わっていった百里さん。乃木坂46・久保との交流は続き、今年、2人がチャリティーライブのステージで、ピアノの連弾に挑戦する。

連弾とは1つのピアノを2人の奏者で同時に弾くという演奏方法。ただそれぞれにピアノを弾くだけでなく2人の息がぴったりと合っていなければならない。挑戦する曲は、乃木坂46の「きっかけ」。ラジオの出演をきっかけに出会った2人が奏でる「きっかけ」に期待したい。

この『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』は支援を必要とする子どもたちへのチャリティーを目的とした音楽イベント。本イベントの収益は、経費を差し引いた上で、全額寄付される。パフォーマンスやチャレンジを楽しみながら『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』のチャリティーに参加したい。公演の詳細についてはイベント公式HPで確認してほしい。

イベント情報

『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』

08/30（土）東京・有明アリーナ

08/31（日）東京・有明アリーナ

出演（50音順）：

08/30（土）INI、EXILE、FRUITS ZIPPER

08/31（日）&TEAM、THE RAMPAGE with 「ランラン・ダンス天国」高校生ダンサー、NiziU、乃木坂46

番組情報

日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』

08/30（土）、08/31（日）

総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（50音順）

チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）

スペシャルサポーター：イモトアヤコ

『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/24h/

『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』イベントサイト

https://24htv-live.jp

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com