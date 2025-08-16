冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。ということで今回はペプラムトップスに合わせるべきカーデをご紹介！

ペプラムトップスには短丈カーデがマッチ！ワントーンでまとめて甘ディテールをスッキリと

出典: 美人百花.com

カーデとトップスの色みをそろえると、アンサンブル風のきちんと感が♡ ペプラム部分にカーデが重なるともったり見えてしまうので、カーデは短めの丈が選びの絶対条件に。軽やかに映るシアー素材も好相性です。

出典: 美人百花.com

ペプラムを潰さないクロップト丈が最適解♪

カーディガン￥8,690/Swingle(Swingle 有楽町マルイ店) トップス￥17,600/ジャスグリッティー パンツ￥6,048/grove(ワールド プレスインフォメーション) イヤリング￥53,900/ヴァンドーム青山(ヴァンドーム青山本店) バッグ￥35,200/トーヴ(アンソロジー) 靴￥33,000/銀座かねまつ(銀座かねまつ6丁目本店)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部