配布から早くもメルカリに50件超の出品

【MLB】ドジャース 3ー2 パドレス（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）の本拠地パドレス戦で、人気アニメ「鬼滅の刃」のイラストがデザインされた限定キャップを先着4万人の来場者に配布した。しかし、早速フリマサイトで転売されており、中には10万円で取引が成立した例もあった。

人気アニメとのコラボとあり、ドジャースタジアムの正面ゲート前では、開門1時間前の時点で300人を超える長蛇の列ができていた。キャップはドジャースのロゴの横に主人公・竈門炭治郎が描かれており、ツバは黒と緑色の市松模様。さらに後頭部には英語の題名「demon slayer」の文字と鬼滅の刃のロゴが入っている。

しかし、試合開始前には既にフリマアプリ「メルカリ」には、コラボキャップの出品が相次いだ。中には10万円の高額出品にも関わらず、取引成立した例も見られるなど、既に50件余りが出品されている。

この状況にSNSでは「メルカリでは早速転売されてる……悲しい」「メルカリで10万超えで出品されてる！ マジか？ いくら何でもやり過ぎでしょ！ それでも購入する人いるから信じられない」と呆れたような声が見られる。（Full-Count編集部）