店員が訴える→「セルフレジは両替機ではない！」小銭を大量投入する客が知らない“レジ崩壊”の危機【作者に聞く】
最近、セルフレジを導入するスーパーが増加している。決済方法でトラブルになることも少なくないが、今回は、セルフレジを両替機のように使ってしまう客を描いた狸谷さん(@akatsuki405)の漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』から、「己の便利は誰かの不便」というエピソードを紹介する。
■セルフレジのほかにもさまざまなトラブルが発生
セルフレジは、小銭もお札も自分で投入できるため、お財布の中をすっきりさせようと大量の小銭を入れる客がいる。「便利だから」という噂を聞きつけ、小銭入れの中身をすべて投入しようとした客もいるという。
スーパーでは、セルフレジのほかにもさまざまなトラブルが発生する。ある客は、その日3回目の来店にもかかわらず、ルーティンワークのように大量の割り箸を持ち帰ろうとする。また、購入前の商品をその場で口にして、それをレジに持ってくる客もいる。ひと言あればまだしも、黙って差し出されるため、チェッカーの手が客の唾液まみれになることもあるという。
このように接客業は大変な仕事だが、利用客からは理解されにくく、クレームを言われやすい存在だ。狸谷さんが描くスーパーのトラブルには、多くの同業者の共感の声が届いている。
狸谷さんは、「ルールを守ってご利用いただければうれしいですが、サービスによっては一定期間利用停止になったり、サービスそのものがなくなったりする場合もあります」と解説。自分だけではなく、「ほかの客も利用していると考えください」と呼びかけている。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
