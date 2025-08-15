J2降格圏の横浜F・マリノス、主力FWエウベルに続きDFウォルシュまで電撃移籍…「すべての経験に感謝」

J1の横浜F・マリノスは15日、インドネシア代表DFサンディ・ウォルシュがタイ1部のブリーラム・ユナイテッドへ完全移籍することが決定したと発表した。

ウォルシュは1995年3月14日生まれの30歳。ベルギーのブリュッセル出身で、ヘンクでプロとなって以降ベルギーで長くキャリアを積んだほか、10代の頃にはオランダの世代別代表でもプレーする実力者だった。

2023年、インドネシア代表の招集に応じてA代表デビューを飾ると、2025年2月に横浜FMへ加入。Jリーグの提携国枠でプレーできる貴重な外国人DFとして注目されたが、なかなか出場機会を増やせず、ここまでJ1で8試合の出場にとどまっていた。

そうしたなかで今週、ウォルシュがブリーラムの選手リストに登録されたことが突如話題に。その後、まもなく横浜FMが移籍を前提とした手続きと準備のためウォルシュがチームを離脱すると発表し、今回の移籍に至っている。

以下は半年で横浜FMを退団することを決断したウォルシュのコメント。

「横浜F・マリノスのトリコロールのユニフォームを着て戦えたことは、本当に光栄でした。横浜の街、ファン・サポーターの皆さん、そしてチームは、これからもずっと私の中にあります。

ここで過ごしたすべての経験に感謝していますし、今後のチームの成功を心から願っています。本当にありがとうございました」

現在18位とJ2降格圏に位置している横浜F・マリノス。夏の補強も行っているものの、主力FWエウベル（鹿島アントラーズ）に続く外国人選手の移籍はJ1残留に向けて痛手と言えそうだ。

チームは今週末、16日（土）に13位の清水エスパルスとのアウェイゲームに臨む。