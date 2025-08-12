VTuber白米榴ピィスさんのASMR最高峰マイク導入を目指すクラウドファンディングが実施100万円超えのASMRマイク「KU100」導入へ向けて支援を募る
【VTuber「白米榴ピィス」がASMR最高峰マイク「KU100」導入を目指します!】 募集期間：8月18日22時～10月15日23時59分
クラウドファンディングプラットフォーム「うぶごえ」にてプロジェクト「VTuber『白米榴ピィス』がASMR最高峰マイク『KU100』導入を目指します!」が実施される。期間は8月18日22時より10月15日まで。
白米榴ピィス（しらべるぴぃす）さんはASMR配信を中心に活動するVTuberで、1年間で300本以上の動画投稿・配信を行ない、年間で100本以上のASMR動画を投稿してきた。クラウドファンディングはNEUMANN社製のダミーヘッドマイク「KU100」の導入を目指すプロジェクトとなっており、目標金額160万円の達成で白米榴ピィスさんが「KU100」を手に入れる。
金額に応じた複数のお返しが用意されており、ここでしか手に入らない限定ASMRボイスや、アクリルスタンド、サイン入りポストカード、タペストリー、立体マウスパッドといった限定グッズ。さらに、ASMR音声で2人だけの通話特典などがラインナップ。募集方式はAll-or-Nothing方式で目標金額の達成を目指す。
□「うぶごえ」の「VTuber『白米榴ピィス』がASMR最高峰マイク『KU100』導入を目指します!」のページ