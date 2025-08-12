クラウドファンディングプラットフォーム「うぶごえ」にてプロジェクト「VTuber『白米榴ピィス』がASMR最高峰マイク『KU100』導入を目指します!」が実施される。期間は8月18日22時より10月15日まで。

白米榴ピィス（しらべるぴぃす）さんはASMR配信を中心に活動するVTuberで、1年間で300本以上の動画投稿・配信を行ない、年間で100本以上のASMR動画を投稿してきた。クラウドファンディングはNEUMANN社製のダミーヘッドマイク「KU100」の導入を目指すプロジェクトとなっており、目標金額160万円の達成で白米榴ピィスさんが「KU100」を手に入れる。

金額に応じた複数のお返しが用意されており、ここでしか手に入らない限定ASMRボイスや、アクリルスタンド、サイン入りポストカード、タペストリー、立体マウスパッドといった限定グッズ。さらに、ASMR音声で2人だけの通話特典などがラインナップ。募集方式はAll-or-Nothing方式で目標金額の達成を目指す。

□「うぶごえ」の「VTuber『白米榴ピィス』がASMR最高峰マイク『KU100』導入を目指します!」のページ