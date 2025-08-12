二階堂ふみ（30）とカズレーザー（41=メイプル超合金）が10日に結婚を発表。サプライズ婚に衝撃が走ったが、ネット上には《意外なカップルのようで、互いの個性に惚れて結婚まで至ったというストーリーなら納得かも》なんて祝福の声があふれ返っている。

「実は2人は似た者同士ですよね。自分の意見をはっきりと言うし、独自のファッションセンスなど、こだわりも強い。ミステリアスな空気感もそう。同志社大学出身のカズさんはインテリ芸人としてコメンテーターなどマルチに活躍していますし、1浪してAO入試で慶応大に進んだ二階堂さんも文学や芸術に造詣が深くて、写真の仕事など“枠”にとらわれない点も似ています」（在京キー局関係者）

実際、カズの公式Xに掲載された連名の結婚発表には、《如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが》ともつづられている。

「二階堂さんが8年以上前からカズさんの大ファンで、2017年に日本テレビの特番で共演した際に、二階堂さんの方から『カズ様とお会いしたかった。お顔がカッコイイ』と告白。驚いたカズさんが『この後ご飯でも行きましょう』と応じたのが始まりです。その後は2人とも別の人と熱愛の噂が飛び交ったりもしましたが、友達付き合いみたいなものは続いていたのでしょう」（スポーツ紙芸能デスク）

まあ、カズは過去に女性7人、男性6人と付き合った経験があるバイセクシュアルと明かしていたが、お笑い芸人と女優の結婚自体は、さして驚きはない。19年には、南海キャンディーズの山里亮太（48）と蒼井優（39）が結婚している。

「実はカズさんと山里さんにも、意外と共通点が多いんですよね。カズさんは身長182センチで同志社大学、山里さんは178センチで関西大学出身と、2人とも高身長で高学歴ですし、番組MCを務める力量もある。言うまでもありませんが高収入。赤い衣装と赤い眼鏡ですし。カズさんは“バイ”ではありますが、2人とも女性に優しい紳士でもあります」（前出の在京キー局関係者）

紳士的な3高芸人というわけだが、ある関係者は「ひとつだけ心配事がある」とこう続ける。

「シングルマザーの一人っ子で育った二階堂さんは苦労人の努力家で、自説を曲げないところがある。頑固な性格はカズさんも同じで、お互いに尊敬の念があればクリアできるかもしれませんが、野菜嫌いのカズさんと、ビーガンの二階堂さんの違いすぎる食の好みだけは、いかんともし難いような……」

一般家庭では離婚の原因になりそうだが。

カズレーザーは同志社大学出身だが、高校も"高学歴"だった。本人の母校が名門校・埼玉県立熊谷高校であることを伝えている。