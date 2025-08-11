³¤ÊõÄ¾¿Í¤¬Âè£±»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡Ö¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ëÆü¡¹¤Ë¡×·è°Õ¤â¡¡ºÊ¤Ï¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò
ÇÐÍ¥³¤ÊõÄ¾¿Í¡Ê37¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
³¤Êõ¤ÏX¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ñÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÆüº¢¤«¤é²¹¤«¤¤±þ±ç¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
½ñÌÌ¤Ë¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ëÆü¡¹¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¡¢»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯É½¸½¤òÄÉµá¤·¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
³¤Êõ¤ÏºòÇ¯8·î¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼ÌòÀçÌ¾ºÌÀ¤¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£