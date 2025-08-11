コーヒーで旅する日本／九州編｜自分で決めたゴールに向けて動いたからこそ。「GARAGE COFFEE」が宮崎に生む新しいコーヒーカルチャー
全国的に盛り上がりを見せるコーヒーシーン。飲食店という枠を超え、さまざまなライフスタイルやカルチャーと溶け合っている。なかでも九州・山口はトップクラスのロースターやバリスタが存在し、コーヒーカルチャーの進化が顕著だ。そんな九州・山口で注目のショップを紹介する当連載。店主や店長たちが気になる店へと数珠つなぎで回を重ねていく。
【写真】ゆったりと席を設けた「GARAGE COFFEE ROASTERY」
九州編の第122回は宮崎県宮崎市にある「GARAGE COFFEE」。高校卒業後にサラリーマンとして働き、退職後に足を運んだ南米への一人旅が人生の大きな転機となった。最終目的地だったコロンビアで、コーヒー農園に併設する宿に泊まり、生産の源流に触れたのが店主・杉田大地さんのコーヒーの入口。シンプルに「おもしろい世界。もっと知りたい、深めたい」という思いを抱き、その気持ちを今も持ち続けている。「GARAGE COFFEE」が提案する、とことんカジュアルに楽しむコーヒーとは。
Profile｜杉田大地(すぎた・だいち)
宮崎県佐土原町出身。高校卒業後、交通インフラ系の企業に就職するも、自身が本当にやりたいことを見つけるために退職し、中南米をバックパッカーで旅する。コーヒーが育まれる環境を目にし、コーヒーに興味を抱く。帰国後、スペシャルティコーヒー専門店に勤務し、最終的に警固(福岡県)のSHIROUZU COFFEE ROASTERでバリスタとしての技術を磨く。2017年に「GARAGE COFFEE」を開業。2024年6月に2店舗目となる「GARAGE COFFEE ROASTERY」をオープン。
■思い立ったら実行、しかもスピーディーに
店主の杉田大地さんはもともとサラリーマンで、コーヒーは仕事の合間の休憩に飲む程度。何か一つのことをとことん追求する性格ではないが、興味のアンテナが向けば即行動するフットワークの軽さが杉田さんの強みだ。南米一人旅を終え、帰国した杉田さんは持ち前の行動力をすぐに活かし、コーヒーの世界に足を踏み入れた。最初は関東を中心に店舗を展開し、スペシャルティコーヒーの先駆として全国的に知られる名店へ。
「当時は全くコーヒーの知識がなくて、どんなお店が有名なのかさえ知りませんでした。ただ、働くならスペシャルティコーヒーにこだわっている店がよいとは考えていて、そちらのお店が関東でしたが求人を出していたんです。そのとき、福岡に住んでいたのですが、コーヒー業界で働けるチャンスがあるなら、と思い応募し、関東に移り住みました」と杉田さん。
自身が働いてみたい環境があるから福岡から関東へ。そのエピソードを聞いて、まず行動力に驚かされた。右も左もわからずとも、まずは動いてみる。杉田さんは意識せずにそれを実行し、さまざまなチャンスをつかんでいる印象だ。
関東で働いた期間は長くなかったものの、コーヒーの世界を知り、触れるには最適だったと振り返る。そこから福岡のスペシャルティコーヒーの有名店の門を叩き、さらに知識・技術を磨いた。
環境を変えることをいとわず、フットワーク軽くさまざまなことにチャレンジをする気質の杉田さん。ややもすると、行き当たりばったりとも捉えられがちだが、コーヒーの世界に飛び込んだときから、決めていたことがあったという。
「コーヒーで生きていくなら、必ず自分の店を出そうと最初から考えていました。自分で決めていたのが30歳までに独立・開業することで、それを逆算すると、計画的にスキルアップできる環境で働く必要がありました。僕は1日でも早くエスプレッソマシンでコーヒーを抽出できるようになりたいと思っていて、そのために次に選んだのが、現在、福岡市に店を構えていたSHIROUZU COFFEEでした。もともと個人的によく足を運んでいた店で、ちょうど警固店をオープンするタイミングで求人募集をしていたので、お世話になることに決めました」と杉田さん。
思い立ったら躊躇せずに即行動に移す杉田さんだが、しっかりと5年後、10年後の未来を見据えていたということだ。やはり何をするにしても、一区切りやゴールを設定しておいたほうが頑張れる。杉田さんは自然とそれを実行し、目標達成のためにSHIROUZU COFFEEでバリスタとしての腕を磨いた。
■自分がやる意義を考えて
福岡暮らしも長かったことから、独立開業に際して、福岡と故郷の宮崎のどちらで店を開くか悩んだという。
「商売的な観点から言えば当然、宮崎よりも福岡のほうが適していますが、自分がコーヒーショップを開く意味を考えたとき、自分自身の原体験から『まだスペシャルティコーヒーに触れたことがない人たちに広める』という大きなテーマがありました。そう考えると、福岡にはスペシャルティコーヒーの名店はたくさんある。逆にその当時、宮崎にはコーヒーショップは少なかったので、宮崎市内で開業することに決めました」
そうやって「GARAGE COFFEE」を開いたのが2017年。宮崎市内の青葉町という地区の物件を選んだが、やや失敗だったと振り返る。
「宮崎駅からもほど近かったのでよい立地かと思ったのですが、完全にリサーチ不足でした。住宅街ではあるのですが、人の往来は少なく、車通りは多すぎて、わざわざ車を停めてコーヒーを飲むという場所でもない。今まで思い立ったら即行動でやってきましたが、そのやり方には相当リスクがあることも学びましたね」と反省を込めて苦笑い。そうやって店を営む中で、2018年に宮崎駅前の目貫通り・あみーろーど沿いに好条件の物件が見つかり、移転。
これを機にカフェとして軌道に乗り始め、自家焙煎もスタート。そこから杉田さんは自身が理想とするコーヒーの味わいを少しずつ見つけていく。
■また飲みたいという体験を大切に
現在、豆はブレンド、シングルオリジン合わせて10種程度。シングルオリジンのラインナップを見てみると、ウォッシュドが大半で、ナチュラルが少しという割合。
「僕が考えるコーヒーに大切なことは、飲みやすさに尽きると思います。ユニークなフレーバーを有する発酵系のプロセスの豆もスポットで取り扱いますが、やはり自分も日々飲みたいと感じるのがすっきりと飲みやすいウォッシュドやナチュラル。焙煎に関しては、生豆が本来持っている甘味を引き出すような熱の加え方、火の入れ方を心がけています」
コーヒーの消費額が少ない宮崎だけに、まずは飲みやすい、また飲みたいと思ってもらえるような、コーヒーの入口にぴったりな豆のセレクトというわけだ。
そんな「GARAGE COFFEE」は2024年6月に2店舗目となる塩路店を開いた。屋号は「GARAGE COFFEE ROASTERY」。文字通り、焙煎所併設の店舗だ。店はロードサイドにぽつんとたたずむ白い外観が目印で、店内も白一色で統一された明るい雰囲気。大きな窓から見える木々の緑、テーブルやベンチ、カウンターなどがゆったりと設けられ、空間を贅沢に用いたレイアウトが印象的だ。
洗練されていながらも、居心地はよく、休日平日問わずカフェ利用が多いというエピソードにも納得。窓の大きさや位置、カウンターの高さ、テーブルの大きさなどはすべてオーナーの杉田さんが手掛けたそうで、いわば「GARAGE COFFEE ROASTERY」こそが杉田さんがずっと作りたかったコーヒーショップの理想形というイメージ。立地も恵まれており、フェニックス・シーガイア・リゾートやフローランテ宮崎といったレジャースポットが広がるエリアで、宮崎市の地元の人たちに加え、県外客の利用も多いという。
「GARAGE COFFEE ROASTERY」はコーヒーをはじめ、バスクチーズケーキ(680円)、ガトーショコラ(650円)、バニラとピスタチオのアフォガート(1080円)といったスイーツメニューも準備。ゆったりと流れる空気感に包まれ、コーヒーとスイーツでのんびりカフェ時間を楽しむのがおすすめだ。
■杉田さんレコメンドのコーヒーショップは「SHIROUZU COFFEE ROASTER」
「福岡市に2店舗を展開している『SHIROUZU COFFEE ROASTER』さんをおすすめします。僕自身、バリスタの技術を磨いた店で、味わいはもちろん、アートを随所に取り入れた世界観など、オーナーの白水さんの感性を随所に感じられるロースタリーカフェ。今でもリスペクトしています」(杉田さん)
【GARAGE COFFEEのコーヒーデータ】
●焙煎機／フジローヤル1キロ半熱風式
●抽出／フレンチプレス(ボダム)、エスプレッソマシン(ビビエンメ)
●焙煎度合い／浅煎り〜中深煎り
●テイクアウト／あり
●豆の販売／あり(100グラム1512円〜)
取材・文＝諫山力(knot)
撮影＝坂元俊満(To.Do:Photo)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
