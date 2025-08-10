有吉「吉本は伝統として礼儀に厳しい、それに比べて太田プロなんて…」吉本興業と太田プロの“指導力”の差に絶句

有吉「吉本は伝統として礼儀に厳しい、それに比べて太田プロなんて…」吉本興業と太田プロの“指導力”の差に絶句