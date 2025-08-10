有吉「吉本は伝統として礼儀に厳しい、それに比べて太田プロなんて…」吉本興業と太田プロの“指導力”の差に絶句
有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。8月3日（日）の放送は、アシスタントにデンジャラス・安田和博を迎えてお送りしました。
◆吉本興業と太田プロの若手芸人を比較
有吉は先日、吉本興業所属の若手芸人と飲みに行ったことを明かし、「（芸風的に）挨拶をあまりしなさそうな奴がきっちり挨拶していて。『ちゃんとそういうことするんだな』って言ったら、『そりゃそうでしょ、吉本ですよ』って言われたの。それで、吉本は（先輩が）厳しいとかじゃなく、伝統として礼儀に厳しいんだなと思った」と振り返ります。
そこで、自身が所属する太田プロの後輩芸人に目を向け、「それに比べて太田プロなんて……俺らは知ったこっちゃないんだけどさ、ぐりんぴーす（2008年結成のお笑いコンビ）に後輩が挨拶しない（笑）」と暴露。
安田も「そうらしいですね」と認知しているほど、太田プロ内では有名のようで、この事態に有吉は「昔のナベプロ（現：ワタナベエンターテインメント）でいうと、TIM・ゴルゴ（松本）さんやネプチューン・名倉（潤）さん、やるせなすの中村（豪）とか、（礼儀に）おっかないぐらいうるさい奴がいたんですよ。そういう人がいると、しつけが厳しくなると思うけど、今の太田プロにはいない」と話します。
そして、「やっぱり、中途採用でおっかない奴を入れたほうがいいんじゃない？『太田プロに入って指導してくれねぇかな』って。もちろん、ぐりんぴーすが金を払って（笑）」と結論づける有吉。思わぬ提案に、「それなら、ぐりんぴーすが指導すればいいじゃん（笑）」とツッコミを入れる安田でした。
＜番組概要＞
番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER
放送日時：毎週日曜 20:00〜21:55
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット
パーソナリティ：有吉弘行
（左から）有吉弘行、安田和博
番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400
スマホアプリ 「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！
