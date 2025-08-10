節目の一発は打球速度107.8マイル、飛距離417フィートの豪快弾

【MLB】ドジャース 9ー1 Bジェイズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回にバックスクリーンに“確信”の40号ソロを放った。3年連続4度目の大台到達に敵地放送局も「なんて選手だ」と唖然とするしかなかった。

5回に迎えた第3打席、バジットが投じた5球目の変化球を捉えるとバックスクリーンへアーチをかけた。打った瞬間、スタンドインを確信する豪快弾。打球速度107.8マイル（約173.4キロ）、飛距離417フィート（約127.1メートル）、角度27度の一撃に球場全体がどよめいた。

ブルージェイズの地元放送局「スポーツネット」で実況を務めるダン・シュルマン氏は「なんて選手だ」と驚愕。解説のバック・マルティネス氏も「彼は別格ですよ。プレート上に投げてミスをすれば、彼はどこかに強い打球を飛ばすんです。どこに打とうが関係なしです」と称えた。続けて「彼には球場のどの部分に打っても、柵越えする力強さがあるんです」と大谷の力強い打棒に脱帽した。

大谷はこの一発で3年連続4度目の40号到達。メジャー歴代4位タイの記録を刻み、リーグの本塁打王争いではカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本差とした。（Full-Count編集部）