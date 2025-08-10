自分へのご褒美やティータイムに！クリームチーズが主役の「2層仕立てのプチ・フロマージュ」が新発売
北海道黒松内町でチーズやハムを製造する「トワ・ヴェール」が、2025年8月5日に新作スイーツ「2層仕立てのプチ・フロマージュ」を発売。数々のコンテストで受賞した自家製クリームチーズをふんだんに使用し、軽い食感のふわふわクリームチーズ層と、濃厚でなめらかなクリームチーズ層を重ねたひと品。手軽に楽しめる手のひらサイズで、本格的な味わいを楽しめる。
【写真】職人の技と北海道黒松内町の恵みを詰め込んだ「2層仕立てのプチ・フロマージュ」
■ふんわり、とろける。こだわりの2層仕立て
トワ・ヴェール「2層仕立てのプチ・フロマージュ」は、トワ・ヴェール自慢のクリームチーズを手軽に味わってほしいという思いから生まれた、特別なプチサイズのチーズスイーツ。頑張った自分へのご褒美にぴったりな手のひらサイズで、職人の技と北海道黒松内町の恵みが詰め込まれている。
柔らかなスポンジクラムをまとった生地は、外はふんわり、中は濃厚な2層仕立て。軽い食感の層と、なめらかでコク深いクリームチーズ層が織り成す、贅沢な口溶けが特徴。
■選ぶのも楽しい、個性豊かな3つの味わい
■1.プレーン
クリームチーズ本来のコクとミルキーな風味を存分に味わえる王道のフレーバー。口の中でなめらかにとろける、シンプルながらも奥深いひと品。
■2.カシス
工場のある北海道黒松内町で丁寧に手摘みされた、希少なカシスの自家製ジャムを使用。クリーミーなチーズと甘酸っぱいカシスの絶妙なハーモニーが楽しめる。
■3.ホエイキャラメル
チーズを作る過程で生まれる栄養豊富な乳清(ホエイ)から作った、自家製のキャラメル風ソース入り。ホエイならではのやさしい甘味と香ばしさが、奥深い味わいを生み出す。
■毎日に寄り添ってくれる、本格派チーズケーキのご褒美
手のひらサイズの「2層仕立てのプチ・フロマージュ」は、日々のおやつはもちろん、大切な人とのティータイムにもぴったり。3種類のフレーバーを家族や友人とシェアしたり、頑張った自分へのご褒美にも。
＜商品概要＞
製造元：黒松内町特産物手づくり加工センタートワ・ヴェール
企画運営：株式会社フジタコーポレーション
商品名：2層仕立てのプチ・フロマージュ
価格：1080円
販売開始日：2025年8月5日
販売方法：全国の小売販売店、オンラインショップなど
■黒松内町特産物手づくり加工センター「トワ・ヴェール(toit vert)」について
酪農が盛んな北海道黒松内町で、地場の豊かな恵みを活かした特産品を製造。主力商品であるチーズやハム、ソーセージは、黒松内町産および北海道産の新鮮な原材料を厳選。職人が一つひとつ手間ひまをかけ、本当に納得のいくものだけを製品化。その品質は、国内外のコンテストでの数々の受賞歴を持つなど高く評価されている。
＜工場の案内＞
緑の屋根が目印の工場では、チーズやハムなどが作られる製造工程を見学できる。また、併設の直売所では、できたての製品が購入できる。
＜購入について＞
トワ・ヴェールの商品は、工場の直売所のほか、全国の百貨店催事や公式オンラインショップでも購入可能。
■黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール(toit vert)
所在地：北海道寿都郡黒松内町字目名152-4
今回の商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の商品の狙いは？
もともと販売していたトワ・ヴェール ムース・フロマージュは切り分けて食べるサイズでしたが、より手軽にトワ・ヴェールのチーズケーキを楽しんでいただくきっかけを作りたく、手のひらサイズのプチ・フロマージュを作りました。濃厚なチーズの味わいに、自社農園で丁寧に育てたカシスのさわやかな酸味をアクセントとして取り入れております。頑張った一日の終わりにご自身へのささやかなご褒美として、特に30代、40代の女性にお届けしたい特別なチーズケーキです。
ーー今回の企画のイチオシは？
トワ・ヴェール受賞歴最多のクリームチーズ、自社農園で栽培しているカシス、チーズを作る際に出る、ホエイを活用したホエイキャラメルです。すべて北海道のおいしい食材でできあがっております。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
この「2層仕立てのプチ・フロマージュ」をきっかけに、黒松内町や、黒松内カシスにも興味を持っていただけるとうれしいです。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
