かまいたち山内＆濱家、“知らないと損する”と絶賛のお菓子「激うま」「大好き！」

お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【日清カップ麺・亀田製菓・ロッテ】かまいたちが視聴者からの定番のオススメグルメを食べてみた！第二弾』という動画をアップ。今回は、“知ってるとは思うが、ひょっとしたら知らない人がいるかも？”というテーマで、動画視聴者さんがオススメする定番グルメを楽しむ様子を公開してくれました！この中で、お2人が揃って絶賛した“知らないと損する”お菓子をご紹介します♪

【関連】「うまっ！何これ！？」かまいたち濱家が衝撃を受けた“定番お菓子”「めちゃくちゃうまいやん」

動画内で、山内さんも濱家さんも口を揃えて「大好き！」と声を上げた商品がこちら！

◼︎白い風船コクうまミルククリーム

亀田製菓 / 白い風船コクうまミルククリーム 15枚 （公式サイトへ）

なめらかでコクうまのミルククリームを、ふんわりくちどけのよい国産米100％のお米の生地でサンド。

小さなお子さまと親子で楽しめるソフトなおせんべいです。

◼︎知らないと損する？絶品お菓子

こちらの商品をスタッフの方々が知らなかったことが判明すると、お2人は「えーっ！」と驚き。

そしてお2人は「激うま」と声を揃え、山内さんは「ちょっとこれ食べ！これ知らないのはあかん、あかん！」とコメント。

さらに山内さんは「たまにケータリングとかで出てきてて、自分で買おうって買ったりもしてるもん」と、普段から食べていると話しつつ、周囲にも勧め、初めて食べたスタッフさんも「美味しい〜」と感動した様子。

そして、山内さんは「これはうまいね、やっぱ」と言い、濱家さんも「素晴らしい」と納得されていました♪

■動画もチェック

動画では、この他にもかまいたちのお2人が、視聴者からのオススメ商品を紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね♪