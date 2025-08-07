加藤タキ、80代を迎えても現役で活躍。結婚44年目の夫と仲良くいられる秘訣は「夫婦別室」

8月8日（金）の『徹子の部屋』に、加藤タキと夫の黒川雅之が登場する。

80代を迎えた今もバリバリの現役で活躍している夫婦。

海外アーティスト・コーディネーターの先駆けとして活躍した加藤は、今回8回目の出演となる。

今年は加藤が80歳「傘寿」、夫・黒川が88歳「米寿」を迎えた記念の年ということで、初の夫婦出演が実現した。

建築家・プロダクトデザイナーの黒川は、黒川紀章さんの弟で、建築一家に育った。

88歳の今も第一線で活躍しており、月に1度のペースで中国へ出向き建築事業、デザイン、講演などを行っているという。

夫婦の愉快な押し引きトークは、長年をともにした仲ならでは。

いくつになってもそれぞれに新たな仕事や趣味を見出し、新しい友人たちと楽しむ姿は、104歳まで生きた加藤の母・加藤シヅエさんの生き方でもあったという。

また結婚44年目でも仲良くいられる秘訣は「夫婦別室」と語る。別々に過ごしても寂しさを感じないために黒川が考案した「気配の窓」とは？