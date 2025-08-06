有機ELテレビが最大55％オフ！ LG公式ストア2周年セール
LGエレクトロニクス・ジャパンは8月5〜17日23時59分の期間、LG公式オンラインショップのオープン2周年記念セールとして、「2nd Anniversary BIG 3 EVENTS」を開催する。
「2nd Anniversary BIG 3 EVENTS」では、期間中に同社の4K有機ELテレビのLG公式オンラインショップ限定モデル「OLED77B4EJA」「OLED65B4EJA」「OLED55B4EJA」が、LG会員限定でそれぞれ35％オフになるクーポンを配布するほか、2025年モデルの有機ELテレビを含む対象テレビ製品の中から2点を購入すると10％オフ、3点以上の購入で20％オフになる。
さらに、65型4K有機ELテレビ「OLED65B4PJA」を55％オフ、LG独自のwebOSを搭載した「LG Smart Monitor」シリーズの34インチ21:9曲面型ウルトラワイドモニタ「34SR65QC-W」を36％オフ、ペットモードを搭載した空気清浄機「LG PuriCare Pet」を33％オフ、衣類ケア家電「LG Styler」の5着モデル「The All New LG Styler」を18％オフなど、人気製品をお買い得価格で販売する。なお、法人顧客向け優待プログラムへのアップグレードが完了すると、よりおトクな法人VIP限定価格が適用される。
●特価セールやまとめ買い割引も
