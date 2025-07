グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」 が、CHOCOLATE Inc.と共同開発した新クラフトクッキーブランド「TOKYO BANYANA COOKIES(東京ばにゃ奈クッキーズ)」をJR東京駅構内にグランドオープン!

“お菓子とキャラクターの融合”をテーマにした、「東京ばな奈」の新クラフトクッキーブランドが誕生します☆

JR東京駅「TOKYO BANYANA COOKIES(東京ばにゃ奈クッキーズ)」

オープン日:2025年7月17日(木)

所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東京駅 八重洲中央口改札 内

営業時間:6:30〜21:30 ※休業日、営業時間は東京駅施設に準じます

「東京ばな奈ワールド」から、クラフトクッキーブランド「東京ばにゃ奈クッキーズ」がグランドオープン!

テーマは“お菓子とキャラクターの融合”です。

まるで「ばにゃ奈たち」がそこにいるかのようなイマーシブなブランド体験が提供されます。

「TOKYO BANYANA COOKIES」は素材・製法・食感にこだわった、新クラフトクッキーブランド。

北海道産発酵バター、旨みを引き出す小麦、口どけの良い砂糖など、それぞれのフレーバーに合わせた厳選素材が使用されています。

こだわりポイントは、繊細に焼きあげる立体クッキー製法。

ばにゃ奈の“しっぽ”のような形にこだわって、ぷっくりとサクほろ食感に焼きあげられています。

それぞれの味わいをイメージした、かわいい「ばにゃ奈」たちのクッキーです☆

クラフトクッキーブランドの世界観からCHOCOLATE Inc.と共同開発

様々なキャラクターの企画・プロデュースを手掛けるCHOCOLATE Inc.とともに、ブランドの世界観から共同開発した「東京ばにゃ奈クッキーズ」

打合せを重ねていく中で、東京ばな奈のシンボルマークがまるでネコの“しっぽ”のような形というアイデアからブランドキャラクター「ばにゃ奈」が生まれました。

クラフトクッキーを味わうだけでなく、キャラクターの世界や物語とシンクロする新しいブランド体験が楽しめます。

ラインナップ

価格:3枚入 各500円(税込)

「東京ばにゃ奈クッキーズ」のフレーバーは全6種類。

それぞれのフレーバーのイメージに合わせたキャラクターも誕生しました。

好きなフレーバーやキャラクターで選べるミニボックスから東京みやげにピッタリなギフトボックスまであるので、自分用のおやつにも大切な方へのプレゼントにもおすすめです。

※1箱購入ごとにキャラクターステッカーが1枚ついてきます

※シールの絵柄はランダムです

バナナバター味

キャラクターネーム:ばにゃ奈

北海道産発酵バターとバナナのおいしさを練りこんだ「バナナバター味」

サクほろ食感に焼きあげられた「ばにゃ奈」が主役のクッキーです。

メープルラテ味

キャラクターネーム:ラテ

香り豊かに焼きあげられた「メープルラテ味」のキャラクターは「ラテ」

クッキーにはカナダ産メープルシュガーとやさしい甘みの練乳パウダーが練りこんであります。

トマトチーズ味

キャラクターネーム:ナポリ

「ナポリ」がパッケージに登場する、3種のスパイスを練りこんだ「トマトチーズ味」

トマトとチーズが香りたつまるでピザのような焼き菓子です。

梅バター味

キャラクターネーム:うめ

甘酸っぱい梅と北海道産発酵バターの新しい出会いを果たした「梅バター味」のキャラクターは「うめ」

梅バター味隠し味に忍ばせたシソがアクセントになっています。

宇治抹茶あずきバター味

キャラクターネーム:まっちゃ

天保七年創業矢野園の香り高い宇治抹茶と北海道産あずきを使用した「宇治抹茶あずきバター味」

まるで宇治金時のような和のクッキーのパッケージに描かれているのは「まっちゃ」です☆

黒ごまバター味

キャラクターネーム:ごま

こだわりの黒ごまを炒って、ぎっしりと練りこんだ「黒ごまバター味」

「ごま」が主役のパッケージに入った、香ばしいごまの風味が口いっぱいに広がるクッキーです。

詰合せだけのスペシャルパッケージも

走るばにゃ奈のイラストを描いた3味入「ねこさんボックス」が登場。

さらに「ばにゃ奈」たちが暮らすNEKOTOKYOを描いた全6味入「大集合ボックス」などのスペシャルパッケージも誕生します。

ねこさんボックス

価格:9枚入 1,620円(税込)

セット内容:バナナバター味、メープルラテ味、トマトチーズ味 各3枚

キリリとした眉毛とキラキラの瞳が印象的な「ばにゃ奈」をパッケージにプリントした「ねこさんボックス」

バナナバター味、メープルラテ味、トマトチーズ味のクッキーがそれぞれ3枚ずつ入っています。

※ねこさんボックスを1箱購入ごとにキャラクターステッカーが3枚ついてきます

※シールの絵柄はランダムです

大集会ボックス

価格:18枚入 3,240円(税込)

セット内容:バナナバター味、メープルラテ味、トマトチーズ味、梅バター味、宇治抹茶あずきバター味、黒ごまバター味

「ばにゃ奈」たちが大集合したパッケージで販売される「大集会ボックス」

東京駅を舞台にしたかわいいアートが使用されています。

全6種類のフレーバーを一度に味わうことができるセットです。

※スペシャルステッカーが1枚ついてきます

金土日祝のホリデー限定「ビッグソフトクッキー チャンクル」

価格:3個入 1,080円(税込)

発売曜日:金土日祝限定

キャラクターネーム:チャンクル

金土日祝だけしか出会えないレアスイーツ「ビッグソフトクッキー チャンクル」もラインナップ。

オープン記念のスペシャル企画として、オープン日は7月17日の木曜日ですが特別に「ビッグソフトクッキー チャンクル」が販売されます。

クッキーの中にはミルクチョコ、キャラメルチョコ、ホワイトチョコ、3種のチョコレートチャンクがゴロゴロ!

やわらか食感にこだわって焼きあげたバナナキャラメル味のビッグソフトクッキーです。

※配送は実施されません

※1箱購入ごとにキャラクターステッカーが1枚ついてきます

※シールの絵柄はランダムです

ばにゃ奈たちのステッカーがついてくる!

「TOKYO BANYANA COOKIES」でクッキーを購入された方に、キャラクターステッカーをプレゼント。

スペシャルステッカー以外、柄はランダムとなるので、どの「ばにゃ奈」が出てくるかは開封するまでのお楽しみです☆

※時期により柄は、一部変更とばる場合があります

「TOKYO BANYANA COOKIES」ストーリー

ばにゃ奈達は、NEKOTOKYOに暮らす、食いしん坊なねこ達。

あま〜いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈たちは今日も今日とてキャットタワーでご機嫌に過ごしています。

舞台は東京駅!

「ばにゃ奈たち」の物語が始まっていきます。

“お菓子とキャラクターの融合”をテーマにした、CHOCOLATE Inc.と共同開発した新クラフトクッキーブランド。

JR東京駅に2025年7月17日より誕生する「TOKYO BANYANA COOKIES(東京ばにゃ奈クッキーズ)」の紹介でした☆

