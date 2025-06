【リボルテック サキ】 予約開始:6月13日12時 11月 発売予定 価格:9,900円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック サキ」を11月に発売する。6月13日12時より予約を開始する予定で、価格は9,900円。

本製品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場するSRT特殊学園・RABITT小隊所属のポイントマン「空井サキ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック」で商品化したもの。

ゲーム中のイラストを元に、ショルダーバッグやグレネードを装備した制服姿で立体化しており、固有武器「RABBIT-26式機関銃」や常に持ち歩いているSRT特殊学園の教範、メモリアルロビーで手にしているシャベル迫撃砲も付属している。

生真面目な通常顔に加え、彼女の豊かな表情を再現できる交換用フェイスが3種類付属し、鉄帽の着脱や、各装備の専用持ち手で戦闘から日常シーンまで幅広く演出できる。

また海洋堂直営店(海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京)で予約すると、新規造形のオプションフェイスとして、メモリアルロビーで見せる「照れ怒り顔」が付属する。

「リボルテック サキ」

サイズ:全高 約140mm 素材:PVC、ABS、POM 付属品オプションハンド×7オプションフェイス×3クリーニングロード×1教本×1鞄×1RABBIT-26式機関銃×137mmシャベル迫撃砲×1 ディスプレイ スタンド×1 海洋堂 直営店限定特典>照れ怒り顔×1

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。