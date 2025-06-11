「ブルーアーカイブ」より可動フィギュア「リボルテック サキ」が6月13日より予約開始！海洋堂直営店特典は「照れ怒り顔」が付属
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック サキ」を11月に発売する。6月13日12時より予約を開始する予定で、価格は9,900円。
本製品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場するSRT特殊学園・RABITT小隊所属のポイントマン「空井サキ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック」で商品化したもの。
ゲーム中のイラストを元に、ショルダーバッグやグレネードを装備した制服姿で立体化しており、固有武器「RABBIT-26式機関銃」や常に持ち歩いているSRT特殊学園の教範、メモリアルロビーで手にしているシャベル迫撃砲も付属している。
生真面目な通常顔に加え、彼女の豊かな表情を再現できる交換用フェイスが3種類付属し、鉄帽の着脱や、各装備の専用持ち手で戦闘から日常シーンまで幅広く演出できる。
また海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）で予約すると、新規造形のオプションフェイスとして、メモリアルロビーで見せる「照れ怒り顔」が付属する。
「リボルテック サキ」サイズ：全高 約140mm 素材：PVC、ABS、POM 付属品
オプションハンド×7
オプションフェイス×3
クリーニングロード×1
教本×1
鞄×1
RABBIT-26式機関銃×1
37mmシャベル迫撃砲×1
ディスプレイスタンド×1
＜海洋堂直営店限定特典＞
照れ怒り顔×1
海洋堂直営店限定特典「照れ怒り顔」
【新製品情報📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) June 11, 2025
リボルテック サキ が、6月 13日（金）12:00より予約開始‼️
ご予約はこちらから🔽https://t.co/4VibbuiCno
海洋堂直営店で予約すると特典として、「照れ怒り顔」が付属❗
原型制作：まおーじ
デザイン・イラスト：YutokaMizu
価格：9,900円（税込）
発売日：2025年11月予定… pic.twitter.com/KhHcutCEOt
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