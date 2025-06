Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡ª ½ÂÃ«¤Ç¿Íµ¤¤ÎÃº²Ð¾Æ¤­ÎÁÍý¼ò¾ì¤Î»ÐËåÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¡ÊÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』情報をお届け。今回は、渋谷で人気の焼酎×炭火焼き料理店の姉妹店となる「居酒場 IGOR COSY 代々木上原」を紹介します。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

IGOR COSY 代々木上原(東京・代々木上原)

写真:中森りほ

焼酎と炭火焼きの料理を気軽に楽しめる居酒屋として人気の「炭焼居酒場 IGOR COSY(イゴールコージー)渋谷本店」の姉妹店「居酒場 IGOR COSY 代々木上原」が、2025年5月23日にオープン。ひと手間かけた料理とこだわりのお酒を楽しむ“居たくなる酒場”「居酒場」をコンセプトに、季節感あふれる旬の食材を使った料理と、厳選したお酒をレンガ造りで趣のある上質な空間で楽しめます。

ディレクションを務めるのは、「メゾン サンカントサンク」や「ランタン」などを手掛ける丸山智博さん。活気ある和の酒場をベースに、フレンチ出身の丸山さんならではの感性で、多国籍なエッセンスを加えた料理を展開しています。

写真:お店から

料理は、渋谷本店でも人気の、備長炭で香ばしく焼き上げた「宮崎直送黒岩土鶏のたたき」968円(1人前)や、旬魚の原始焼き、産地直送野菜の炭火焼きなど、食材のうまみを引き出す火入れを徹底したメニューが代々木上原店でも楽しめます。

「雲丹のせ豚焼売 ライムリーフの香り」1,320円(写真奥)と「半熟玉子のさつま揚げ」880円(写真手前) 写真:お店から

「雲丹のせ豚焼売 ライムリーフの香り」は、ふんわりと蒸し上げた焼売に濃厚なウニを贅沢にのせ、さらにライムリーフを合わせており、エスニックな香りも漂います。

「黒岩土鶏ひとくち鶏にゅう麺」748円(1人前) 写真:お店から

また、代々木上原店では、季節ごとに食材が変わる「せいろごはん」や、黒岩土鶏と鰹、昆布のだしが利いた「黒岩土鶏ひとくち鶏にゅう麺」などの新メニューも。

「桜エビと尾鈴山クレソンのせいろごはん」1,320円 写真:お店から

ドリンクは、本格焼酎を70種以上取りそろえ、ロックや水割りはもちろん、焼酎をあらかじめ割り水しておき、数日寝かせてまろやかに仕上げた「前割り」や、オリジナル焼酎カクテルをラインアップしています。

「宮崎県柳田酒造 千本桜ハマコマチのレモンティーサワー」 写真:お店から

健康志向に応える「自家製アップルタイザー」600円や、国産生姜の辛みが利いた爽やかな飲み口の「シャルドネ生姜ジュース」550円など、料理との調和を意識したノンアルコールドリンクも豊富です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆IGOR COSY 代々木上原住所 : 東京都渋谷区上原1-36-15 トーカンマンション代々木上原 101TEL : 050-5456-2493

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

