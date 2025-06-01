¡ÚÆüËÜ¥Àー¥Óー¡¿Âç¸ýÅêÉ¼¡Û»©·î¾ÞÆ±ÍÍ¤Ë¡È°ì¶Ë½¸Ãæ¡É¹â¤Þ¤ë¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¡¡ÅöÆü¸áÁ°¤Ë¡Ö700Ëü±ß¡×Ä¶¤¨Ï¢È¯¤Ç¶â³Û¤ÏµÞ¾å¾ºÃæ
Âè92²óÆüËÜ¥Àー¥Óー¡ÊÅìµþÍ¥½Ù¡Ë¤ÎÂç¸ýÅêÉ¼¤ÏÁ°Æü¤«¤éÀ¹¶·¡£
ÅöÆü¸áÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¤¬Ã±¾¡2.5ÇÜ¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¤¬6.6ÇÜ¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÂ³¤¡¢3ÈÖ¿Íµ¤6.7ÇÜ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢4ÈÖ¿Íµ¤9.7ÇÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤¬10ÇÜ°Ê²¼¤ÎÇÛÅö¤ò¤Ä¤±¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¤¬1ÇÜÂæ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»©·î¾Þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Ã¥º¤Î¾å¤Ç¤Ïº®ÀïÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¤Ë700Ëü±ßÄ¶¤¨Ï¢È¯
ÅÚÍËÅìµþ9R¤ÎÉÙÖÖ¾Þ¤¬¼è¤ê»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯½©°ÊÍè¤Î¡Ö½Å¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Àー¥Óー¤ÎÇÏ·ô¤ÏÁ°ÆüÄ«¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Íー¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÅÚÍË0»þ40Ê¬º¢¤Ë¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¤ËÊ£¾¡Ìó100Ëü±ß¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Ìë¤¬ÌÀ¤±¤¿9»þ30Ê¬º¢¤ËÊ£¾¡Ìó150Ëü±ß¡¢Â³¤±¤Æ9»þ35Ê¬º¢¤Ë¤âÊ£¾¡Ìó170Ëü±ß¡Ä¡Ä¤È¡¢Â³¡¹¤È¹â³Û¤¬Æþ¤ê¡¢¸áÁ°¤À¤±¤Ç100Ëü±ßÄ¶¤ÎÅêÉ¼¤¬11·ï¤È¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¡£
¸á¸å¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢13»þ00Ê¬º¢¤ËÊ£¾¡Ìó320Ëü±ß¡¢Ìë¤È¤Ê¤Ã¤¿20»þ20Ê¬º¢¤Ë¤ÏÃ±¾¡Ìó320Ëü±ß¤ÈÂç¶â¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÚÍËÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÅêÉ¼Àè¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï12»þ55Ê¬º¢¤Ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ØÊ£¾¡Ìó100Ëü±ß¡¢16»þ55Ê¬º¢¤Ë¥µ¥È¥Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤ØÊ£¾¡Ìó110Ëü±ß¤Î2Îã¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅöÆü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¤Ë¹â³ÛÅêÉ¼¤¬½¸Ãæ¡£9»þ05Ê¬º¢¤ÎÃ±¾¡Ìó530Ëü±ß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢9»þ25Ê¬º¢¤Ë¤ÏÃ±¾¡Ìó700Ëü±ß¡¢10»þ20Ê¬º¢¤ËÃ±¾¡Ìó770Ëü±ß¡¢¤½¤·¤Æ10»þ35Ê¬º¢¤Ë¤ÏÊ£¾¡Ìó780Ëü±ß¤È¶â³Û¤ÏÄ·¤Í¾å¤¬¤ë°ìÊý¤À¡£
¸á¸å¤Ë¤Ï¤è¤ê¹â³Û¤ÎÅêÉ¼¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¤ÎÅêÉ¼³Û¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤Âç¸ýÅêÉ¼¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£