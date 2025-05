オランダ発のライフスタイルブランド「Rituals(リチュアルズ)」が、東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にオープン!

千葉県初出店、日本6店舗目となる「リチュアルズ イクスピアリ店」が誕生します☆

Rituals「リチュアルズ イクスピアリ店」

オープン日:2025年5月17日(土)

住所:〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1−4

営業時間:<平日>11:00〜20:00 <土日祝>10:00〜20:00

定休日:定休日なし(施設に準ずる)

オープン場所:1F ガーデン・サイト

ボディ、バス、ホームケアを中心に豊富なラインナップを展開している「Rituals(リチュアルズ)」

2000年にアムステルダムで第1号店をオープンして以来、世界36カ国に1,300以上の店舗をオープンし、ヨーロッパを中心に急成長を遂げているライフスタイルブランドです。

2024年9月に日本上陸し、6店舗目となる「リチュアルズ イクスピアリ店」を、イクスピアリの1階にオープン!

千葉県初出店となる店舗ではリチュアルズを代表とする「アムステルダム コレクション」を中心に8コレクション150点以上の豊富なグッズが展開されます。

「リチュアルズ イクスピアリ店」オープンキャンペーン

「リチュアルズ イクスピアリ店」のオープンを記念した特別なキャンペーンを実施。

25セット限定のポーチセットが販売されるほか、店内でグッズを購入された方限定のプレゼントも用意されます。

アムステルダム コレクション ポーチセット限定発売(25セット限定)

価格:4,910円(税込)

セット内容:フォーミング シャワー ジェル 50g、ボディ クリーム70ml、ボディミスト 20ml、ハンド ウォッシュ 110ml

リチュアルズ イクスピアリ店のオープンを記念し、アムステルダム コレクションのイラストがあしらわれたオリジナルのポーチセットを発売。

ポーチの中にはアムステルダム コレクションの中から人気のおすすめグッズが4点入っており、毎日のケアを楽しめます。

ブラックキャンバストートプレゼント

配布人数:先着100名

リチュアルズ イクスピアリ店へ来店し、グッズを購入された方限定の特典も。

先着100名にブラックキャンバストートがプレゼントされます。

フォーミング シャワー ジェル 期間限定 特別価格で販売

価格:各1,690円(税込)

特別価格期間:2025年5月17日(土)〜 5月25日(日)

世界中で1秒に1本売れている、ブランドを代表する「フォーミング シャワージェル」シリーズ。

フォーミング シャワージェル全種類が、期間限定の特別価格で販売されます。

千葉県初出店となる、オランダ・アムステルダム発のライフスタイルブランドショップ。

「リチュアルズ イクスピアリ店」は、2025年5月17日オープンです☆

