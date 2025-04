肌を素早く弱酸性に戻すスキンケアシリーズ！THE COLD PROCESS「マルチオイル・スキンローション・バーム」

THE COLD PROCESS(ザ・コールドプロセス)は、石鹸による洗顔の力をさらに高める、「肌を育む」発想のスキンケアシリーズ(マルチオイル・スキンローション・バーム)を4月23日(水)より、表参道本店、オンラインストアで発売。

さらに伊勢丹新宿店(本館1F ISETAN Seed)でも同時発売します。

THE COLD PROCESS「マルチオイル・スキンローション・バーム」

酸性水仕立てのスキンローションと自然由来100%のマルチオイル

■肌のpHに近い酸性水を100%使用。

洗顔後の肌を本来の弱酸性に素早く戻す、自然由来の肌育成スキンケア。

ザ・コールドプロセスは、コールドプロセス石鹸の専門ブランドとして、自然由来の恵みを生かした健やかな肌づくりを追求してきました。

私たちが大切にしてきたのは、肌に本来備わっている水分とオイルの力で肌を整え、守り、そして育てていくこと。

石鹸による洗顔の効果をさらに高め、肌に寄り添うベストなスキンケアを目指して開発したのが、このスキンケアシリーズ(マルチオイル・スキンローション・マルチバーム)です。

石鹸づくりを通して培ってきた自然素材へのこだわりを受け継ぎ、良質なオイルと、より浸透性を高める酸性水の力で肌のpHを素早く整え、健やかな肌を育てる。

石鹸専門店だからこそたどり着くことができた、“肌育成スキンケア”です。

(1) 酸性水仕立ての「スキンローション」が、洗顔後の肌のpHを整える。

健康な肌の表面は弱酸性ですが、洗顔をするとアルカリに傾き、回復までに5〜6時間前後かかると言われています。

ザ・コールドプロセスのスキンローションは、電気分解によって水を酸性水とアルカリ性水に分け、その酸性水のみを使用。

洗顔後の肌を素早く健やかな状態の弱酸性に戻していきます。

ローションに使用する水を100%酸性水にすることは非常に珍しく、こだわりの処方となっています。

洗顔後の肌pHの変化と回復プロセス

(2)限りなく、自然由来。

肌本来の力を引き出し、育てる。

不要なものを削ぎ落とし、植物由来の自然のエネルギーをそのまま閉じ込めた、こだわりの処方。

肌が備える本来の力を、ナチュラルな成分の働きによって引き出し、潤いに満ちた健やかな肌を育てていきます。

(3) 自然由来100%。

バリア機能をサポートする「マルチオイル」

紫外線に反応しにくく、日中の使用にも適した処方。

レチノールやフランキンセンスなど、貴重な素材でつくられたマルチオイルです。

バリア機能をサポートし、乾燥、紫外線、摩擦などの外的ストレスから守ります。

肌にも髪にも使うことができるマルチタイプのオイルで、様々な使い方ができるところも特徴です。

(4) ローションとオイルを混ぜれば、1ステップでケア完了。

肌のpHに極力近づけた酸性水を使用したスキンローションは角質層を柔らかくし、オイルの浸透をぐっと引き上げます。

酸性水は乳化しやすい製法のため、ローションとオイルを混ぜることで保湿クリームの代わりにもなり、1ステップで洗顔後のスキンケアは完了です。

時短につながるので、時間がない日のケアにも適しています。

(5) 「冷凍」のひと手間が、角質層への浸透をグンと高める。

スキンローションとマルチオイルは、製造の過程で一度冷凍する独自の「コールドプロセス製法」を採用しています。

バラバラだった分子の配列が整うことで、角質層への浸透感を高めます。

使うたびに、肌馴染みの良さを実感していただけるはずです。

同時に抗酸化作用の働きで、自然由来の素材が持つ鮮度や力を酸化からしっかり守ります。

冷凍することで整える分子の配列と浸透イメージ

(6) 朝はさっぱり、夜はしっかり。

シーンや肌の調子に合わせて調節も可能。

スキンローションとマルチオイルをセットで使うことで、より力を発揮します。

また使用するスキンローションとマルチオイルの量は、自分で調節することができます。

例えば、朝メイクをする前はローションを多めに使用して、夜寝る前や乾燥が特に気になるときにはオイルを多めにするなど、肌のコンディションやシーンに合わせて量や配合を変えることで、いつでもより調子の良い状態に整えることができます。

酸性水100%で肌のpHを整える化粧水

【スキンローション】

酸性水仕立てのスキンローション

自然由来100%※の全身に使えるオイル

【マルチオイル】

※エイジングケアシリーズは99.9%

自然由来100%のマルチオイル

全身のケアに使える厳選された天然成分で作られたバーム

【マルチバーム】

全身に使える、厳選された天然成分配合のバーム

■お悩みや肌質に合わせて選べる3タイプ

みずみずしく輝くような透明肌へ。

【ツヤ肌シリーズ】

はちみつエキスと厳選した保湿成分がとろけるように肌に馴染み、ベタつかず、保水力のあるもっちり肌へ導きます。

肌表面のキメをなめらかに整えながら、角質層にしっかりと潤いを届け、バリア機能もサポートします。

ツヤと透明感のある、みずみずしいお肌に整えたい方におすすめです。

・オイル自然由来指数100%

・スキンローション自然由来指数94%

・スキンローションは酸性水100%使用

・防腐剤・アルコールフリー

ツヤ肌マルチオイル<はちみつ>(30ml)/フレッシュな柑橘系の香り

ツヤ肌スキンローション<はちみつ>(150ml)/無香料

みずみずしく輝くような透明肌へ。

ツヤ肌シリーズ

■ゆらぎやすい肌に。

水分と油分のバランスを整える

【敏感肌シリーズ】

バリア機能が低下しやすい肌に、刺激の少ない処方と角質層の潤い保持に着目。

保湿成分であるハトムギエキスが乾燥による肌荒れやカサつきを防ぎ、皮脂と水分のバランスを整えてキメ細やかな素肌に導きます。

季節の変わり目や、肌がゆらぎやすい時期にも使える、やさしさを追求しました。

肌がゆらいでいるときや、敏感肌さんの毎日のベースケアにおすすめです。

・オイル自然由来指数100%

・スキンローション自然由来指数94%

・スキンローションは酸性水100%使用

・防腐剤・グリセリン・アルコールフリー

敏感肌マルチオイル<ハトムギ>(30ml)/心を落ち着かせるウッディの香り

敏感肌スキンローション<ハトムギ>(150ml)/無香料

ゆらぎやすい肌に。

水分と油分のバランスを整える。

敏感肌シリーズ

■リッチな処方で、くすみやハリにアプローチ。

【エイジングケア※シリーズ】※年齢に応じた

年齢とともに低下する皮脂膜の保水力やターンオーバーに着目。

乾燥によるくすみ※やゴワつき

をケアしながら、明るさと弾力感のある肌へと導く濃密なエイジングケアラインです。

生き生きとした肌に近づけたい方や、肌の年齢サインが気になってきた方におすすめです。

※年齢による

・オイル自然由来指数100%

・スキンローション自然由来指数95.5%

・スキンローションは酸性水100%使用

・防腐剤・アルコールフリー

エイジングケアマルチオイル<ハーブ>(30ml)/気品漂うローズの香り

エイジングケアスキンローション<ハーブ>(150ml)/無香料

リッチな処方で、くすみやハリにアプローチ。

エイジングケアシリーズ

■香りにもこだわり。

全身に使えるマルチアイテム

【マルチバーム】

ミツロウやシアバター、ホホバオイルなどの厳選された天然成分を配合。

さらにトコフェロール※(ビタミンE)が、乾燥などの外的ストレスから肌を守り、輝くような肌印象へ。

ボディケア、ヘアケア、ハンドケア、リップケアなど、様々な使い方ができるマルチアイテムです。

カサつきが気になる場所にひと塗りすることで、豊かな潤いを届けます。

香りにもこだわって作っているため、香水代わりに使用するのもおすすめです。

香りは「ハニーシトラスの香り」「ホワイトペアーの香り」「スウィートアロマの香り」の3種類があります。

香りを楽しみながら保湿ケアができるところも特徴です。

※整肌成分

・自然由来指数98%

・高い保湿機能とバリア機能

・乾燥肌から敏感肌までケア

・防腐剤・アルコールフリー

はちみつ(30g)/ハニーシトラスの香り

ゴートミルク(30g)/ホワイトペアーの香り

ツバキ(30g)/スウィートアロマの香り

全身に使える、厳選された天然成分配合のバーム

【「THE COLD PROCESS」HP/公式オンラインストア】

オンライン販売 4月23日(水)販売開始

