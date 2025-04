新イメージキャラクターにダチョウ倶楽部、キンタロー。就任！おたからや

買取専門店「おたからや」の新イメージキャラクターのダチョウ倶楽部さんとキンタロー。を起用した全国テレビCMを2025年4月3日(木)より放送開始するにあたり、4月2日(水)にCM発表会を渋谷スクランブルホールにて実施しました。

買取専門店「おたからや」の新イメージキャラクターのダチョウ倶楽部さんとキンタロー。を起用した全国テレビCMを2025年4月3日(木)より放送開始するにあたり、4月2日(水)にCM発表会を渋谷スクランブルホールにて実施。

このイベントでは、最初に同社代表取締役会長である渡辺喜久男が挨拶を行い、その後CM3本を初披露しました。

中盤では、CMに出演しているダチョウ倶楽部さん、キンタロー。

さんがゲストとして登壇し、トークセッションを実施。

撮影時のエピソードを交えてお話いただいたほか、ゲストのお宝鑑定を行いました。

■主催者代表挨拶

まず、同社代表取締役会長の渡辺喜久男から会社説明を行いました。

リユース業界の市場規模は、2025年2025年は3.25兆円に達し、5年後の2030年には4兆円規模に達する予測があります。

同社も創業以降、25期連続して成長しており、今期は1,000億円に到達する予測です。

そして、長期的には1兆円企業を目標としています。

その達成のために国内3,000店舗への増店およびグローバル展開を今後の事業戦略とします。

2025年2月にオープンした香港を皮切りに、シンガポール、台湾、タイ、インドネシア、そしてドバイやアメリカにも年内に出店する目標でいます。

最後には、渡辺の座右の銘である「孫子の兵法」を紹介しながら、今後もいーふらんが成長し続けるためには「勢い」が重要であり、その「勢い」を体現していただける方として、ダチョウ倶楽部さんとキンタロー。

さんをメインキャラクターとして起用する運びとなったことを説明し、締めくくりました。

■ダチョウ倶楽部さん、キンタロー。が登場!

新CM3本の初披露後、ダチョウ倶楽部、キンタロー。がゲストとして登壇し、トークセッションを行いました。

撮影の感想として、肥後さんは「絵コンテを見た段階で面白いCMになると確信していた。」、寺門さんは「昭和のバラエティを思い出すセットで、現場の雰囲気が良かった。」、そしてキンタロー。

さんは「私の芸風が99%顔芸でやっているので、その芸風を存分に活かすことができる力作となった。」と話してくださいました。

御三方ともに今回のCM起用の話になる前から「おたからや」をご存知だったようで、肥後さんからは「住んでいる場所の駅前にもあり、毎日お店の前を通ってます!今回撮影したことで、店頭にポスターやパネルなどが設置されるのを楽しみにしてます。

私とキンタロー。

さんを前に出して、ジモンのは後ろにしておきます。」と会場を笑いに包んでくださいました。

■ゲストのお宝を鑑定!まさかの金額が!?

トークセッションの後は、ゲストが持参した「お宝」をその場で鑑定するという買取専門店「おたからや」ならではのイベントを開催しました。

本イベントは、ゲストが持参されたお宝を、ゲストの皆さんがそれぞれ金額を予想し、同社鑑定士の舩久保がその場で鑑定金額を出すという形式で行いました。

トップバッターのキンタロー。

さんは、ご実家で見つけた金のアクセサリーを持参されました。

この金のアクセサリーは、お母さんのものなのか、おばあさんのものなのかは定かではないとのことですが、キラキラと輝いていたことから大切に保管されていたそうです。

ゲストの予想は、キンタロー。

さんが8万円、寺門さんが13万円、肥後さんが6万円と予想。

そして、同社鑑定士の舩久保が鑑定した結果、「32万1千円」という鑑定金額がつき、皆さんびっくりされていました。

続いては、寺門ジモンさんのお宝の鑑定。

寺門ジモンさんは、値打ちが本当に分からないものを持っていこうとお考えだったようで、ご実家にあった古銭をご持参されました。

寺門ジモンさんのご実家ではこの古銭を文鎮として使用されていたとのことでした。

ゲストの皆さんも金額の予想に大変悩まれていましたが、キンタロー。

さんが10万円、寺門さんは1万円、肥後さんは10万円と予想されました。

同社鑑定士の舩久保が鑑定した結果、なんと「86万5千円」という結果となり、寺門ジモンさんは「サーロインが塊で買えますよ!」と驚いた様子でした。

そしてラストを飾る肥後克広さんがご持参されたお宝は、なんと「法被」でした。

数々の現場で使用された世界で1着の法被とのことで、同社鑑定士の舩久保も値段が付けられないと困惑した様子に、肥後さんが「じゃあ、法被はいいですよ。

代わりにもう一つ出してもいいですか?今回のCMでも使った熱湯風呂を鑑定して欲しいなと思います。

」と、ダチョウ倶楽部さんの代名詞でもある熱湯風呂を鑑定に出されたのです。

数々の有名人も落ちてきたという熱湯風呂に、鑑定士の舩久保も悩みに悩んでいました。

ゲストの予想は、キンタロー。

さんが1千万円、寺門さんが5百万円、肥後さんが1千万円と予想されました。

舩久保が悩み抜いた末、出した鑑定結果は、「プライスレス」という結果に。

舩久保からは、ダチョウ倶楽部さんの熱湯風呂は欲しい人からすると、いくらでも出すという人はたくさんいるので、この場で鑑定を出すのは難しいとのことでした。

この結果に寺門さんから「お金に変えるものじゃないだろ、鑑定に出すお前がおかしいだろ!」と笑いに変えてくださいました。

また、“熱湯風呂”には専門のチームがいて、会場までの運搬からセッティング、温度管理まで、すべてプロの手で行われているという秘話も話してくださいました。

■最後に

ダチョウ倶楽部さん、キンタロー。

さんから一言ずつコメントをいただき、「おたからや」新CM発表会が終了しました。

・寺門ジモンさんコメント

いい体験をされました。

本当になんでもないと思ったモノを持ってきたんです。

それがこの金額になったので、皆さんも自分では分からないモノでも、値打ちがある場合があります。

ぜひとも探してみてください。

・肥後克広さんコメント

今日はありがとうございました。

「おたからや」は本当に激アツアツ買取でありますから、ぜひとも皆さん行ってみてください。

・キンタローさん。

コメント

本当に楽しいCMになりました。

ぜひお家に眠っているものを探して、目を血眼にして探して、ぜひ皆さん「おたからや」に持って行って、素敵なプライスを”フライングゲット”してください。

■実施概要

日時 :2025年4月2日(水)13:00〜13:40(12:30〜 報道受付開始)

会場 :渋谷スクランブルホール(東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

渋谷スクランブルスクエア(東棟)15階)

ゲスト:ダチョウ倶楽部さん、キンタロー。

さん

登壇者:株式会社いーふらん 代表取締役会長 渡辺喜久男

内容 :主催挨拶 / 新CMお披露目 / トークセッション / ゲストお宝鑑定 / フォトセッション

■新CM概要

『アツアツ!買取風呂』篇 15秒

『アツアツ!おたから・やぁー!』篇 15秒

『アツアツ!響け!おたからの唄』篇 15秒

■放送エリア:全国放送

■放送開始日:2025年4月3日(木)

■CM動画URL :

『アツアツ!買取風呂』篇 15秒

『アツアツ!おたから・やぁー!』篇 15秒

『アツアツ!響け!おたからの唄』篇 15秒

■買取専門店おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の買取専門店で、全国に1,350店舗(2025年4月現在)を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しています。

全国1,350店舗での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせて選べます。

査定は無料です。

