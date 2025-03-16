¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ºå¿À¤Ë´°ÉõÉé¤±¤Ç¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à2Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡¡¿·²ÃÆþ¥¹¥Í¥ë¤¬5²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È
¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à
¡û¡¡ºå¿À¡¡3¡Ý0¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¡ü
¡ã3·î16Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºå¿À¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Ç´°ÉõÉé¤±¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¿·²ÃÆþ¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë2ÅÙµ±¤¤¤¿º¸ÏÓ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢5»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤éÂÇ¼Ô1½ä¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤È¤³¤í¤¬4²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤«¤é»Íµå¤È°ÂÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢3ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë±¦±Û¤¨¤ÎÀèÀ©3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë5²ó°ì»à¤Þ¤Ç80µå¤òÅê¤²¡¢3Èï°ÂÂÇ¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥¢¡¼¤¬5²óÎ¢¤ò½ª¤¨¡¢6²óÎ¢¤«¤é¤Ï±¦ÏÓ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬ÅÐÈÄ¡£ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ê¤¬¤é9²óÎ¢¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢4²ó66µå¤Ç1Èï°ÂÂÇ¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢3»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ïºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤È¶ìÀï¡£6²óÉ½¤Ë¤Ï¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¥²¥é¤«¤éÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤³¤Î»î¹çÍ£°ì¤ÎÆÀÅÀ·÷¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢3ÈÖ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Á°Æü¤Î¥«¥Ö¥¹¤ÈÆ±¤¸3°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à1¾¡1ÇÔ¤Ç¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£