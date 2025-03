藤原 孝之登壇！リスクモンスターチャイナ「全人代で見える2025年中国経済の見通しと与信リスクの新たな課題」無料オンラインセミナー

リスクモンスターチャイナは、三菱UFJ銀行の中国現地法人である三菱日聯銀行(中国)有限公司のシニアアナリスト藤原 孝之を招き、無料オンラインセミナー「全人代で見える2025年中国経済の見通しと与信リスクの新たな課題」を3月28日よりオンデマンド配信します。

リスクモンスターチャイナは、三菱UFJ銀行の中国現地法人である三菱日聯銀行(中国)有限公司のシニアアナリスト藤原 孝之を招き、無料オンラインセミナー「全人代で見える2025年中国経済の見通しと与信リスクの新たな課題」を3月28日よりオンデマンド配信。

2024年の中国GDP成長率は5%と政府目標を達成したものの、前年から減速しています。

さらに、トランプ政権の誕生により、対中追加関税が最大60%へ引き上げられる可能性が浮上しており、中国の輸出産業に大きな影響を与えることが懸念されています。

特に中国最大の輸出先である米国向けの輸出量減少は、中国メーカーや関連する日系企業に打撃を与えるだけでなく、ASEANや欧米市場への在庫流出や値下げ競争が激化する恐れがあります。

こうした状況の中、3月の全国人民代表大会(全人代)で打ち出される景気刺激策に世界中から注目が集まっています。

このセミナーでは、

*全人代で決定される政策が中国経済に与える影響

*米中関係の変化による日系企業のリスク

*2025年、中国での与信管理のポイントと新たなリスク要因

について、専門家が最新の分析を交えて解説します。

また、このセミナーにお申込みされた方には、書籍『リスモン業種別審査ノート 中国・2024年版』を参加特典として進呈します。

■セミナー概要

テーマ : 「全人代で見える2025年中国経済の見通しと与信リスクの新たな課題」

配信期間 : 3月28日(金)〜4月4日(金)

※3月27日に中国現地で開催するセミナーのオンデマンド配信

主催 : 利墨(上海)商務信息咨詢有限公司

対象 : 法人企業様限定(1社2名様まで)

参加費 : 無料

申込み期限: 2025年3月26日18:00まで

申込みURL : https://www2.rismon.com.cn/semi20250327-j/?utm_source=rm&utm_medium=press&utm_campaign=250306

■登壇者プロフィール

<第1部 2025年中国経済の見通し>

三菱日聯銀行(中国)有限公司

企業戦略部 経済調査室シニアアナリスト 藤原 孝之 氏

2003年4月〜2006年3月 在上海日本国総領事館専門調査員。

2007年3月三菱東京UFJ銀行上海支店に入行、以降、三菱東京UFJ銀行(中国)商品開発部アドバイザリーチーム、トランザクションバンキング部、投資銀行部中国ビジネスソリューション室、企画部等を経て現職。

<第2部 2025年中国での与信リスクの新たな課題>

リスクモンスターチャイナ 総経理 財津 隆宗 氏

2010年リスクモンスター株式会社に入社。

東京本社営業部勤務、九州営業所の開設、大阪支社勤務など、日本全国各地で企業の与信管理コンサルティングに従事。

2019年2月よりリスクモンスターチャイナに赴任。

