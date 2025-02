2025明治安田J1リーグが開幕。第1節が14日から16日にかけて行われた。33年目の新シーズンは“金J”の大阪ダービーで幕開け。試合はセレッソ大阪が北野颯太の2ゴールや香川真司らの得点で大量5点を奪い、宿敵ガンバ大阪を5−2で下した。3連覇を目指すヴィッセル神戸が浦和レッズをホームに迎えた一戦は、スコアレスドローで決着。浦和は新戦力のマテウス・サヴィオや金子拓郎らが躍動し、攻守に組織的なサッカーで王者を苦しめたものの、松本泰志の得点取り消しもあってゴールは奪えず。互いに1点が遠く勝ち点「1」ずつを分け合った。

■J1第1節

■順位表

■J1第2節の対戦カード

いきなり実現した昨季3位のFC町田ゼルビアと2位サンフレッチェ広島の直接対決は、相馬勇紀が豪快な単独突破から先制点を挙げて町田が先行。ビハインドで折り返した広島だったが、後半に攻勢を強めると、トルガイ・アルスランが同点ゴールを記録。さらに大卒ルーキーの中村草太のプロ初ゴールで広島が逆転し、難敵を打ち破って白星を掴んだ。『国立競技場』では、昨季6位と躍進した東京ヴェルディと、3年ぶりにJ1リーグの舞台に帰ってきた清水エスパルスが激突。2023年のJ1昇格プレーオフ決勝で東京Vが劇的な展開の末に16年ぶりのJ1復帰を決めていた因縁の対決は、清水がキャプテン北川航也の一撃で先制に成功する。この1点を守り抜いた清水が、雪辱を果たして白星スタートを収めた。鬼木達新監督の下で8年連続無冠からの脱却を目指す鹿島アントラーズは、敵地で湘南ベルマーレと対戦。後半に相手FW福田翔生の見事な個人技を許して失点すると、最後まで1点が遠く、0−1で敗れた。鬼木監督の後任に長谷部茂利監督を招へいした川崎フロンターレは、4年ぶりの王座奪還へ好発進。名古屋グランパスをホームに迎えた開幕戦、育成組織出身の高井幸大、山田新、山内日向汰宮城天が後半立て続けにゴールネットを揺らし、4−0の完勝を収めた。初のJ1リーグに臨むファジアーノ岡山は、ホームで京都サンガF.C.と対戦。セットプレーから田上大地が“第1号”を記録すると、さらに見事な崩しから木村太哉が追加点を奪う。京都の反撃を振り切り、2−0の勝利でクラブ史に新たな1ページを刻んだ。新監督同士の一戦となった横浜F・マリノスvsアルビレックス新潟は、1−1の引き分けに終わった。樹森大介が率いる新潟は、序盤から試合の主導権を握って太田修介のゴールで前半に先制。スティーブ・ホーランド監督の横浜FMは終始攻めあぐねたものの、後半に得たPKのチャンスを昨季得点王のアンデルソン・ロペスが決め切って追いついた。リカルド・ロドリゲス監督を招へいした柏レイソルは、金明輝監督を迎えたアビスパ福岡を敵地で撃破。75分に垣田裕暉の見事なヒールパスからジエゴが決勝点を挙げて、1−0で勝利した。FC東京は松橋力蔵監督の初陣で昇格組の横浜FCと敵地で対戦。61分に見事なパスワークから白井康介が試合の均衡を破ると、この1点が決勝点となり、FC東京が1−0で勝利した。開幕節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼2月14日(金)ガンバ大阪 2−5 セレッソ大阪▼2月15日(土)横浜F・マリノス 1−1 アルビレックス新潟横浜FC 0−1 FC東京ヴィッセル神戸 0−0 浦和レッズファジアーノ岡山 2−0 京都サンガF.C.アビスパ福岡 0−1 柏レイソル川崎フロンターレ 4−0 名古屋グランパス湘南ベルマーレ 1−0 鹿島アントラーズ▼2月16日(日)東京ヴェルディ 0−1 清水エスパルスFC町田ゼルビア 1−2 サンフレッチェ広島※()内は勝ち点/得失点差1位 川崎F(3/+4)2位 C大阪(3/+3)3位 岡山(3/+2)4位 広島(3/+1)5位 柏(3/+1)5位 FC東京(3/+1)5位 湘南(3/+1)5位 清水(3/+1)9位 横浜FM(1/0)9位 新潟(1/0)11位 浦和(1/0)11位 神戸(1/0)13位 町田(0/−1)14位 鹿島(0/−1)14位 東京V(0/−1)14位 横浜FC(0/−1)14位 福岡(0/−1)18位 京都(0/−2)19位 G大阪(0/−3)20位 名古屋(0/−4)▼2月22日(土)14:00 柏 vs 川崎F14:00 横浜FC vs 岡山14:00 清水 vs 新潟14:00 名古屋 vs 神戸14:00 京都 vs 浦和15:00 鹿島 vs 東京V15:00 FC東京 vs 町田15:00 G大阪 vs 福岡15:00 C大阪 vs 湘南▼2月23日(日・祝)14:00 広島 vs 横浜FM