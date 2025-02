「FoRest by Greenfinger」(フォレスト バイ グリーンフィンガー)は、2025年1月29日(水)より期間限定で、「@cosme OSAKA」と「@cosme TOKYO」にて、「ピトン水分CICA」の販売を開始しました。

FoRest by Greenfinger「ピトン水分CICA」

韓国で話題のクリーンビューティーブランド「FoRest by Greenfinger」(フォレスト バイ グリーンフィンガー)は、2025年1月29日(水)より期間限定で、「@cosme OSAKA」と「@cosme TOKYO」にて、「ピトン水分CICA」を販売中。

FoRest by Greenfingerは、20年連続で「韓国で最も尊敬される企業」に選ばれている「ユーハン・キンバリー」が展開するブランドです。

同社は、韓国で4年連続乳幼児向け日焼け止め市場でシェア1位を獲得している「GREEN FINGER」という国民的ブランドを持ち、その技術とノウハウを活かしてFoRest by Greenfingerを開発しました。

■2024年下半期ファフェビューティーアワードを受賞

2023年に誕生したFoRest by Greenfingerは、韓国国内でも急速に成長しており、2024年下半期のファフェビューティーアワードで「ピトン水分CICAセラム」と「セラムパッド」が化粧品の効能・効果部門で1位を獲得しました。

「ピトン水分シカセラム」は、「水光肌水分セラム」(ムルモックグァン・ソクスブン セラム)と呼ばれ、20〜30代を中心に人気を集めています。

■取扱製品情報製品ラインナップ

今回の発売では、FoRest by Greenfingerの代表的な製品である「ピトン水分CICA」シリーズをラインナップします。

マイルドな使い心地でありながら、肌にしっかりと潤いを与えることにこだわっています。

主要成分である「フィトンチッド」(ヒノキエキス)は、ストレスを受けた肌を落ち着かせ、すこやかな状態へと導きます。

(@cosme OSAKAでは、その他SEUNGKWAN(スングァン)さんグッズセット品、ボディケア商品、キッズ向け商品、なども販売)

■店舗&販売期間

「@cosme OSAKA」

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ3F

期間 :2025年1月29日〜4月1日

営業時間:10:30〜20:30

「@cosme TOKYO」

東京都渋谷区神宮前1丁目14-27

期間 :2025年1月29日〜2月11日

営業時間:11:00〜21:00

■グローバルアンバサダー

FoRest by Greenfingerは、K-POPグループSEVENTEENのSEUNGKWAN(スングァン)さんをグローバルアンバサダーに起用しています。

店頭では、輝くようなビー玉肌のSEUNGKWAN(スングァン)さんの挨拶動画を展示しています。

■発売を記念してブランド公式X(旧Twitter)プレゼント企画!

期間中に対象店舗でFoRest by Greenfingerの商品を購入して、ブランドの販売コーナーの写真と購入レシートの写真に@forestbygfをメンションしてポストしてください。

抽選でオリジナルグッズをプレゼントしています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マイルドな使い心地!FoRest by Greenfinger「ピトン水分CICA」 appeared first on Dtimes.