【コトブキヤコレクション2025】会期:1月31日~2月2日 11時~18時※1月31日のみ13時オープン、2月2日のみ16時30分クローズ会場:秋葉原 UDX4F UDX ギャラリー入場料:無料

コトブキヤは、1月31日より開催しているイベント「コトブキヤコレクション2025」にて、初公開のものを含む多数の美少女フィギュア「BISHOUJO」シリーズを展示している。

今回展示されているのは、「ヴァンパイア美少女 レイレイ」や「HORROR美少女 ヴァンピレラ」、「MONSTER HIGH美少女 ドラキュローラ」に「MY LITTLE PONY美少女 プリンセスケイデンス」など。

会場では、デコマスや原型を確認できる。

【ヴァンパイア美少女 レイレイ】【HORROR美少女 ヴァンピレラ】【MONSTER HIGH美少女 ドラキュローラ】【MY LITTLE PONY美少女 プリンセスケイデンス】

(C) KOTOBUKIYA

(C)CAPCOM

(C)Vampirella (R) & (C) 2024 Dynamite. All Rights Reserved.

(C)2024 Mattel.

(C) 2025 Hasbro.