パリッとジューシーなガイヤーンが人気！ 自然派ワインも楽しめる、路地裏に佇むタイ食堂（東京・月島）

タイ食堂 バンガオ(東京・月島)

本格的なタイ料理を自然派ワインと共に楽しめる 写真:お店から

2024年10月、月島駅から徒歩3分ほどの場所に、気軽にタイ料理を楽しめる隠れ家食堂「タイ食堂 バンガオ」がオープンしました。同じく月島にある“新しい中華”と“自然派ワイン”のマリアージュを楽しめると人気の中華バル「hugan」の姉妹店となります。

温かな雰囲気の店内 写真:お店から

新店舗は路地裏にひっそりと佇む古民家を、タイの食堂をイメージし、リノベーション。タイの雑貨に囲まれたレトロな空間で、くつろいで食事を楽しめます。1階はキッチンの臨場感を感じられ、2階は落ち着いた雰囲気で、客席は全22席です。料理は、オーナーの鶴岡久也氏が現地で食べた料理を再現し、日本人の口に合うようにアレンジ。「hugan」同様、ワイン好きの鶴岡氏が厳選した自然派ワインも楽しめます。ワインは2階の冷蔵庫から気になるものをセルフで選べるスタイルです。

ガイヤーン 鶏もも肉のスパイシーロースト 写真:お店から

人気の「ガイヤーン 鶏もも肉のスパイシーロースト」1,380円は、タレに漬け込み香ばしく焼き上げています。パリッと焼かれた皮目の食感と、しっとりジューシーな肉のうまみが最高で、ワインのすすむ一品。

プーパッポンカリー ソフトシェルクラブ卵カレー炒め 写真:お店から

殻まで食べられるソフトシェルクラブと卵と野菜のカレー味の炒め物「プーパッポンカリー ソフトシェルクラブ卵カレー炒め」1,380円も、辛さ控えめのマイルドな味わいで、とろふわの卵の食感が好評です。お酒のアテとしても、ご飯と合わせても楽しめます。お店のおすすめは「自家製チェンマイソーセージ」1,200円で、豚肉にバイマックル、カー、レモングラスなどのタイのハーブやタイの唐辛子、スパイスがたっぷり入ったチェンマイのソウルフードです。香りが良く、ピリ辛のソーセージは、あとを引くおいしさ。

ガイパットガパオ 鶏ひき肉ホーリーバジル炒めごはん 写真:お店から

〆には定番の「ガイパットガパオ 鶏ひき肉ホーリーバジル炒めごはん」1,100円や「カオマンガイ タイの蒸し鶏ごはん」1,100円、「パッタイ 海鮮焼きそば」1,100円などを用意しています。ランチとディナーは同じメニューを提供。ディナーと土日のランチはワンドリンク制です。

自然派ワインの種類が豊富 写真:お店から

ドリンクは、タイの定番ビール「シンハー」750円や、インドネシアのビール「ビンタン」750円、ベトナムのビール「バーバーバー」750円などを用意。力を入れている「自然派ワイン」ボトル/4,200円〜は、泡・赤・白・オレンジ・ロゼなど、全て違う種類で常時50種類ほどをそろえています。ワインはすべてボトル売りです。

家族や友人とくつろいで過ごせるタイ食堂。食べやすく丁寧に作られたタイ料理と自然派ワインの組み合わせを楽しみに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

センレックナーム あっさり汁麺 出典:PMOSさん

『「センレックナーム あっさり汁麺」(1100円)

を注文です。待つ事しばし、麺が上がりました。「センレックナーム」の麺は米麺。具には鶏肉、もやし、ネギ、青梗菜、パクチーなど。

結構パクチーどっさりめですね。

タイ料理店といえば、卓上の4種の調味料「クルワンプルン」が定番ですが、こちらは

ボトルのシラチャーソースのみ。珍しいですね。そのソースを適量かけ、別添えの

マナオ(ライム)をギュッと搾って、早速いただいてみました

「センレックナーム」といえば、普通はクリアースープなんですが、こちらのお店は

少しとろみのある不透明なスープです。一口飲んでみると、深みがあって美味でした

具の鶏肉は良く煮込まれていてメッチャ柔らかく旨味があって美味しいです。

もやしやネギのシャキシャキ感も良いですね。

スープを最後の一滴まで飲み干し完食。ボリューム的にも満足なタイラーメンでした』(PMOSさん)

グリーンカレー 出典:東京コロボックルさん

『QRから読み込んでスマホからオーダーするスタイルで、グリーンカレーをオーダーしました。他にもカオマンガイや鶏ひきにくホーリーバジル炒めごはんなどもあったなぁ。

そのグリーンカレーはバイマックルーの香りがバシッと決まっていて、中のチキンはしっかりローストされている。チキンがスモーキーでとてもうまい。これは一手間かけてるグリーンカレーですね。

で、なんとここは月島にある創作中華フガンの姉妹店なのでした。あそこの姉妹店なら味は間違いないし、オリジナリティも出してくるような気がします。

オープンまもないので、まだ利用はランチだけですが、タイ料理好きだから昼も夜もリピートしたいですね。

これは穴場タイ料理店です』(東京コロボックルさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆タイ食堂 バンガオ住所 : 東京都中央区月島1-26-9TEL : 03-3520-8619

文:佐藤明日香

