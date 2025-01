モスバーガー新商品発表会 /「Wales and Japan2025」ローンチイベント【まとめ記事】

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年1月29日(水)〜3月中旬まで、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、「明太チーズのとり竜田(たつた)バーガー 〜タルタル仕立て〜」を期間限定で発売する。同時に「和風旨(うま)だれのとり竜田(たつた)バーガー 〜くし切りレモン添え〜」をリニューアルして販売する。また2025年1月29日(水)〜5月中旬まで、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、「まぜるシェイク あまおう」を期間限定で販売する。発売に先立ち、2025年1月21日(火)、報道関係者向けに新商品発表会が開催された。

ウェールズ政府は、2025年を「Wales and Japan2025」と称し、様々な企画を通して堅固な関係を築き上げてきた日本との持続可能な絆をさらに強化していく。本キャンペーンのローンチを記念して2025年1月9日(木)、駐日英国大使館にて報道関係者向けにプロジェクトの概要や今後の予定を説明するローンチイベントが開催された。■充電しながら使える!USB A to C のL字型 変換アダプタサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、USB PD100Wでの充電をしながら使うことができる、L字型のUSB A to C変換アダプタ「500-USB091」を発売した。急速充電をしながら使える、USB Type-C(オス)をUSB A(メス)に変換するアダプターだ。こんなお悩みはないだろうか?スマホにUSBメモリを挿したら充電できない、接続機器が大きく飛び出していて邪魔になる。例えばUSBメモリに入っている動画をスマホで見たり、タブレットでマウス・キーボードを使いながら充電することができる。データ転送をしながらUSB PD100Wの急速充電をすることができる。L字型なのでUSBメモリやスティックSSDなどを挿してもスッキリとする。■置くだけでデスクを昇降式にできる!卓上スタンディングデスクサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、いつもの机に置くだけで、高さを最大40.5cmまで調整ができる卓上スタンディングデスク「100-MR219BK」を発売した。デスクにポンと置くだけで、いつもの机がスタンディングデスクに早変わり! 立って作業することで集中力アップや健康維持が期待でき、仕事の効率もグンと向上する。天板にあるレバーを引くだけで、サッと上下昇降。バネ式だから力いらずで簡単操作だ。■全33サイズ×4色で選べる132通り、使う人にあわせて立ち・座りが自由にできる!サイズオーダー電動昇降デスクサンワサプライ株式会社は、電動モーターにより天板位置を上下昇降できる電動昇降デスク「ERD-ERシリーズ」を発売した。天板サイズ33種×カラー4色の中から好きなサイズ・色を選べば、ローコストでまるで特注したようなデスクになる。天板の高さは735〜1235mmまで昇降可能で、立ち座りを繰り返して身体の負担を軽減できる。耐荷重は70kgで、重量機器の設置にも対応する。納期は最短で2週間、日本国内生産で安心して使用できる。