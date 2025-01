»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤òÌµ½þ¤Ç´óÉÕ¡¦ÂßÍ¿¡ªNext Playeüýs Foundation

子どもたちにスポーツ用品を無償で寄付・貸与(レンタル)する事を目的として、一般社団法人Next Player’s Foundationを設立。

子どもたちにスポーツ用品を無償で寄付・貸与(レンタル)する事を目的として、一般社団法人Next Player’s Foundationを設立しました。

■一般社団法人Next Player’s Foundation(NPF)について

NPFは、2023年6月に亡くなった北別府学(元広島東洋カープ・プロ野球解説者)の遺志を継ぎ設立されました。

社会福祉法人などの団体には寄付、個人にはスポーツ用品を無償で貸与(レンタル)し、スポーツをやりたい、でも高価な用具を手に入れられない。

そんな子どもたちへの用具の提供を目的としています。

■NPF設立の経緯

北別府はプロ野球選手としてのキャリアを終えて、全国各地で子どもたちに野球指導を行う中、経済的な理由で野球を続けることができない子どもたち、野球に興味があっても用具を購入できない子どもたちがいることに気づきました。

この問題に心を痛め、スポーツメーカーに対して、古い野球用具を新品購入時に下取りし、恵まれない子どもたちに寄付することはできないかと提案を行っていました。

しかしながら、生前にはこの提案は実現には至りませんでした。

この遺志を継いで、私たちはNext Player’s Foundation(NPF)を設立しました。

NPFは、全国のご家庭に眠っている使われなくなったグローブやバット、キャッチャー防具などの用具を集め、リニューアルし、必要としている子どもたちに届けます。

これにより、経済的な理由でスポーツをあきらめ、継続できない子どもたちに、スポーツを楽しむ機会を提供することを目指しています。

スポーツは単なる運動ではなく、子どもたちの成長や友情の形成に大きな影響を与えるものであると信じています。

世界中の子どもたちが楽しくキャッチボールを始められるよう、そして彼らの夢を支えるために、NPFはその想いを繋いでいきます。

■協力会社

・株式会社広島東洋カープ

・株式会社サンミュージックプロダクション

■今後のPR

・サンミュージック社所属タレントの出演するイベントでのPR(チャリティイベントを計画中)

・代表理事 北別府広美の公式ブログ「北別府の想いをつなぐ―すべての子どもたちがスポーツを楽しめる世界に―」での活動報告

・代表理事 北別府広美の講演活動による啓発活動

<講演議題>

○プロ野球選手の妻として

・選手時代

・長期留守を守る

・引退後の生活

○夫婦で乗り越えた介護生活

・コロナ禍の闘病

・ファンの方々との交流

・ベッドで原稿を書く

・食事制限の中で美味しさを最大化する

○NPFでの活動

■代表理事 北別府広美の経歴

1982 :北別府学と結婚

2011〜2013:国連支援交流協会 広島支部長

2000〜2013:SOPHIA International Kindergarten 園長

2023 :NPO(特定非営利活動)法人 スペース宇宙 名誉理事就任

2023.6 :北別府学逝去

現在 :Next Player’s Foundation立ち上げ

■NPFの概要

社名 : 一般社団法人Next Player’s Foundation

代表理事: 北別府広美

理事 : 岡 博之(株式会社サンミュージックプロダクション代表取締役社長)

平川 真稔(元広島東洋カープ)

吉村 富士雄(有限会社タカハチ代表取締役)

設立 : 2024年8月20日

