¡Ö¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¸µÆüÆÃÈÖ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°Ì¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡¢2°Ì¡ØÁêËÀ¡Ù¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¸µÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¸µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÈÖÁÈ¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ï20¡Á70ºÐ¤Î500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö¸µÃ¶ÆÃÈÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Âè3°Ì¤Ï21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¸µÆüSP¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤À¡£SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê42¡Ë¤È¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡£À¤´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤¬VTR¤ò¸«¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÆ±ÈÖÁÈ¤Î¸µÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¸µ¥×¥í´ý»Î¤Î¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢Ãæ¹ñ¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¸µÆüSP¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ô¤¤¤Ä¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤ÊÈÖÁÈ¤À¤«¤é¡Õ¡Ô¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤À¤«¤é¡Õ¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ô¥Þ¥Ä¥³¤ÏÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬ÎÉ¤¯ÊªÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢³Ú¤·¤¯»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡Õ¤È¥Þ¥Ä¥³¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ô¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬¹²¤Æ¤Æ¿å¤¿¤Þ¤ê¤ËÍî¤Á¤ëÍ½¹ð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤«¤é¡Õ¡Ô¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¤¬ÌÈµö¤ò¤È¤ì¤¿¤Î¤«¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£Èà½÷¤¬¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¸ÄÀÅª¤Ê½Ð±é¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ô¿·½Õ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¡Õ¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¸µÆüSP¡Ù¡£Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¡È½é¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Âè2°Ì¤Ï21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÁêËÀ season 23 ¸µÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£19Ç¯Ï¢Â³¡¢21»þ¤«¤é¸µÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÁêËÀ¡Ù¡£¼ç±é¤Î¿åÃ«Ë¡Ê72¡Ë±é¤¸¤ëÆÃÌ¿·¸¤Î¿ù²¼±¦µþ¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ê62¡ËÊ±¤¹¤ëµµ»³·°¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÆæ¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¸µÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥º½éÅÐ¾ì¤Î¹âÅèÀ¯¿¡Ê58¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ£ËÜÎ´¹¨¡Ê54¡Ë¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡Ê42¡Ë¡¢Ý¯°æ½ß»Ò¡Ê51¡Ë¡¢ÀÐ´Ý¸¬ÆóÏº¡Ê71¡Ë¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈÆÃÌ¿·¸Âè»°¤ÎÃË¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶ÅÄÎ¶Æó¡Ê54¡Ë±é¤¸¤ëÁÜºº2²Ý·º»ö¡¦¿ØÀî¸øÊ¿¤âÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ØÁêËÀ season 23 ¸µÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÔÁêËÀ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤º¤Ã¤ÈË°¤¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤Î¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡ÔÁêËÀ¤ÏËè½µ¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤«¤é¡Õ¡Ô¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÔËèÇ¯¸«¤Æ´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Õ¡ÔËèÇ¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ¡Ô¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Àµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤âËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤òËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤â»Ç¤¨¤¿¡£
¹âÅè¤Ï¡ØÁêËÀ season 23 ¸µÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù½é½Ð±é¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÌ¾ºî¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÎºîÉÊ¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿åÃ«ÂçÀèÇÚ¤Ï¡¢ËÍ¤Î±Ê±ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡£»ûÏÆÀèÇÚ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¶ÛÄ¥¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥Ë¥¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´î¤Ó¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï17»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2025¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤À¡£ÍÍ¡¹¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¬¥ï¥¤¥ó¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ä³Ú´ï¤ÎÊ¹¤Ê¬¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤«¤É¤¦¤«¥á¥ó¥Ä¤ò¤«¤±¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ù¡£º£²ó¤â»Ê²ñ¤òÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢ÈÖÁÈ¾ïÏ¢¤ÎGACKT¡Ê51¡Ë¤¬½Ð±é¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¾®ß·À¬±Ù¡Ê50¡Ë¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡Ê35¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹¾Â¼Èþºé¡Ê26¡Ë¤ÈµÜÏÆ²ÖåÅ¡Ê27¡Ë¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê30¡Ë¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ê24¡Ë¡¢Kis-My-Ft2¡¢NiziU¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ä¤¬½é»²Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2025¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ÔËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥é¥ó¥¯¤¬Íî¤Á¤ë»Ñ¤¬ÌÌÇò¤¤¡Õ¡Ô·ÝÇ½¿Í¤ÎÌÜÍø¤¤ä¸«Ê¹¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤¬ÌÌÇò¤¤¡Õ¤ÈÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿76Ï¢¾¡Ãæ¤ÎGACKT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¤¬¤Ã¤¯¤ó¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Õ¡Ô¥¬¥¯¥È¤Î´°àú¤µ¤ò¸«¤¿¤¤¡Õ¡ÔGACKT¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤¬Â³¤¯¤«¤É¤¦¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Õ¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ô¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ç2025Ç¯¤âÂçÇÈÍð¡ª¡©¡Õ¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÇÈÍð¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©