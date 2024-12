【デッドバイデイライト・モバイル】2025年3月20日 サービス終了予定

NetEase Gamesは、Android/iOS用非対称型対戦サバイバルホラーアクションゲーム「デッドバイデイライト・モバイル」のサービスを2025年3月20日に終了する。

今後のスケジュールについては、2025年1月16日にアプリストアでの配信を終了し、3月20日に正式サービスを終了するとのこと。なお、PC版、コンソール版「デッドバイデイライト」はBehaviour Interactiveが引き続き開発、サポートを行なっていくとしている。

また、PC/コンソール版「デッドバイデイライト」へ移行を希望する場合、「デッドバイデイライト・モバイル」での購入金額と獲得XPを補填するためのウェルカムパックが用意される。

霧の中の皆さまへ

いつも『デッドバイデイライト・モバイル』をプレイしていただき、誠にありがとうございます。



このたび、『デッドバイデイライト・モバイル』は、誠に勝手ながら、2025年1月16日にアプリストアでの配信を終了し、3月20日に正式にサービスを終了させていただくこととなりました。

