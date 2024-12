アメリカの大手ファミリーレストランチェーン「IHOP(アイホップ)」で働く女性スタッフが、空腹を訴えるホームレスの男性に食事と水を提供したところ、突然解雇されるという出来事が起きた。彼女の行動に対し、店舗マネージャーは「客の安全を脅かす可能性がある」と激怒。そのわずか2日後、彼女は職を失った。「IHOP」の公式ウェブサイトには、次のようなメッセージが掲げられている。

「私たちは65年以上にわたり、温かくフレンドリーなサービスとともにお食事を提供しています。どうぞ堅苦しい服装を気にせず、普段着でお越しください。」このような「温かさ」を掲げるチェーン店で、いったい何が起きたのか。■自腹で買ったパンケーキが問題にビクトリア・ヒューズさん(Victoria Hughes)は2013年からフロリダ州レイクランドのIHOPで働いていた。11月24日、店舗を訪れた空腹のホームレス男性に同情した彼女は、自分のポケットマネーでパンケーキと水を購入し、それを男性に渡した。その後、彼女はこの行為をマネージャーに報告した。だが、予想外の反応が返ってきた。マネージャーは「ホームレスが不法滞在者である可能性や、他の客の安全を脅かす可能性がある」として激しく怒り、彼女の行為を問題視。ヒューズさんは驚きながらも、職場での規則を破ったのかもしれないと一度は自らを納得させた。■ホームレス男性の再訪と突然の解雇その後、ホームレス男性は家族とともに再び店舗を訪れ、今度は自分で支払いをして食事を楽しんだ。しかし、これで状況が好転することはなかった。2日後、ヒューズさんはマネージャーから突然「会社の方針」を理由に解雇を告げられた。■地元メディアの報道が状況を一変させるこの出来事が地元フロリダ州のニュース番組『News Channel 8』で報じられると、事態は急展開を見せる。IHOP本社はヒューズさんに直接連絡を取り、職場復帰を提案。さらに、解雇中の日数分の給与を欠勤扱いとして補償すること、ヒューズさんが選ぶ慈善団体への「かなりの金額」の寄付を申し出た。また、IHOPのフランチャイズ展開を担当する「Sunshine Restaurant Partners」の責任者ダン・エニア氏は、「今回の件を徹底的に調査し、食糧不安に直面する人々への支援を行う」と声明を発表した。さらに報道を受けて、SNSやオンラインフォーラムで大きな議論が巻き起こった。多くの人がヒューズさんの行動を称賛する一方で、企業の判断や社会的背景についての意見も飛び交った。「彼女はヒーローだよ! 自腹で食事を買って与えただけなのに、解雇なんてありえない。」(アメリカ・カリフォルニア州のユーザー)「IHOPは『フレンドリーで温かいサービス』がモットーだと言うけど、これがその結果ならブランドの価値が疑われる。」(イギリス・ロンドンのユーザー)「ヒューズさんのような人が増えれば、世界はもっと優しくなるはず。解雇ではなく表彰すべきだ。」(オーストラリア・シドニーのユーザー)「企業としての規則は必要。ホームレスに食事を与えることがトラブルを招く可能性もあるのでは?」(アメリカ・テキサス州のユーザー)「マネージャーは店内での安全や秩序を守る責任がある。感情だけでは判断できない。」(カナダ・トロントのユーザー)「根本的な問題は、アメリカでホームレスが増えていること。今回の出来事は、社会全体が抱える問題の縮図だ。」(アメリカ・ニューヨーク州のユーザー)「企業だけを非難するのではなく、困窮者を支援するためのシステムを作るべきだと思う。」■「後悔はない」―ヒューズさんの決意ビクトリア・ヒューズさんは、解雇される結果になったとしても、ホームレス男性に食事を与えたことは全く後悔していないと語る。「あの時の選択は間違っていない。同じ状況なら、私は再び同じことをするでしょう。」現在、彼女はIHOPからの職場復帰の提案を辞退している。画像は『The Independent 「IHOP worker fired for feeding a homeless man gets offered her job back」(screengrab/GoFundMe)』より(TechinsightJapan編集部 八田理子)