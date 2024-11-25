¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¡¡º£¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¤ÇÆàÎÉ¤ÈÂÐÀï¡¡Í½ª¤ÎÈþ¤Î¾¡Íø¤Ï¡©
¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ï24Æü¡¢¥Ûー¥à¤ÇÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤¿¥Ûー¥à¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤ËºÇ½ªÀï¡¢¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¥Ä¥¨ー¥²¥ó¡£
²¿ÅÙ¤âÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Î¥´ー¥ë¤Ø¤ÈÇ÷¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¥´ー¥ë¤òÃ¥¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£
¥»¥Ã¥È¥×¥ìー¤ÎÎ®¤ì¤ÇÁ°Àþ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»¥ó¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÈªÈø¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¤³¤ì¤¬·è¾¡ÃÆ¡£
ºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï13¾¡14ÇÔ11Ê¬¡£12°Ì¤Ç¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£