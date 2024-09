講談社から、パークの全レストランを網羅できる「東京ディズニーリゾート レストランガイドブック2024―2025」が登場!

”パークで何食べる?”がすぐに探せるインデックスやレストランMAP付いた、便利な一冊です☆

講談社「東京ディズニーリゾート レストランガイドブック2024―2025」

発売日:2024年10月3日(木)

価格:1,870円(税込)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

東京ディズニーリゾートに行く前にチェックしておくべきなのがレストランです。

パークで美味しい時間を過ごすのは至福の時ですが、準備を怠って迷ってしまったり、予約を取ってなかったりすると、せっかくのお食事も100%満足とはいきません。

プライオリティーシーティングで席の予約を取っておけば、休憩できる時間の目安がつき、心の余裕も生まれます。

そんなパークの全レストランを網羅した「東京ディズニーリゾート レストランガイドブック2024‐2025」が講談社から登場。

2024年にオープンしたファンタジースプリングスのレストランは、

広い店内の俯瞰図を初めて掲載し、ひとめでどこに何があるかわかるようになっています。

フローズンキングダム「アレンデール・ロイヤルバンケット」、

ラプンツェルの森「スナグリー ダックリング」、

ピーターパンのネバーランド「ルックアウト・クックアウト」の3つのレストランの外観、内装やプロップスの特徴、メニュー内容まで詳しく取材しています。

特筆すべきは、巻頭のインデックス。

行きたいお店や食べたいメニューを選べば、掲載ページがすぐ探せます。

東京ディズニーランド、

東京ディズニーシーすべてのレストランを紹介しているのはもちろん、

ショーレストランや食べ歩きメニューMAPなど様々な楽しみ方もピックアップ。

もちろん6つあるディズニーホテル内のレストランも掲載されています。

また、東京ディズニーリゾート・アプリによるレストラン予約、ディズニー・モバイルオーダーのやり方や、ファミリー向けのレストランサービスなどお役立ち情報満載です。

パークの全レストランを網羅できる、すぐに探せるインデックスやレストランMAPが便利な一冊。

講談社の「東京ディズニーリゾート レストランガイドブック2024―2025」は、全国の書店、Amazonなどなどにて販売です☆

