【PS5 Pro】11月7日 発売予定価格:119,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は9月11日、動画「PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny」を公開した。

本動画では、新型ゲームコンソール機「PS5 Pro」を発表。「GPUのアップグレード」、「進化したレイトレーシング」、「AIによる解像感向上」など、現行のPS5から進化した点が公開された。また、動画の最後には価格も公開されたほか、追って発売日も発表された。

【PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny】【PlayStation 5 Pro Reveal Trailer】

