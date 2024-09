香港ディズニーランド・リゾートではハロウィーンのお祝い“ディズニー・ハロウィーン・タイム2024”を2024年9月13日から10月31日に開催!

ディズニーのヒーローとディズニーヴィランズがパークに集結し、“ディズニー・ハロウィーン”を感じられるグッズやハロウィーン限定のディズニーフードなど、ハロウィーン体験を楽しめます☆

香港ディズニーランド・リゾート“ディズニー・ハロウィーン・タイム2024”

開催期間:2024年9月13日から10月31日

香港ディズニーランド・リゾートでは最も待ち望まれているハロウィーンのお祝い“ディズニー・ハロウィーン・タイム2024”を開催します。

2024年はディズニーのヒーローとディズニーヴィランズがパークに集結!

ディズニーで邪悪な世界のヴィランズと一緒にハロウィーンを楽しめます。

ディズニーの物語をテーマにした仮装で、2024年一番のハロウィーンパーティーに参加するのもおすすめです。

また、新しいテーマのグッズやハロウィーン限定の料理、グリーティングなど、魅力的なハロウィーン体験が出来ます☆

ディズニーヒーローとディズニーヴィランズが期間限定ペアで登場

ハロウィーン衣装をまとった可愛らしいミッキーと仲間たちやダッフィーと仲間たちが登場☆

また、「白雪姫」からの女王と白雪姫、「眠れる森の美女」からのマレフィセントとオーロラ姫、「ふしぎの国のアリス」からのハートの女王とアリスなど、ディズニーのヒーローとヴィランズが初めてペアで登場します。

さらに、マーベルキャラクターの「ロキ」と「ソー」や、他にも多くのヒーローとヴィランズも登場し、ハロウィーンを盛り上げます。

レッツ・ゲット・ウィキッド

受賞歴のあるハロウィーンミュージカル「レッツ・ゲット・ウィキッド」を公演☆

「101匹わんちゃん」に登場するファッショニスタ、「クルエラ・ド・ヴィル」、「女王」、「ハートの女王」、『ヘラクレス』の「ハデス」がホストを務めます。

ディズニーヴィランズと一緒に、迫力の音楽、映像、そしてディズニーヴィランズをテーマにしたアートインスタレーションが楽しめるこの邪悪なパーティーに参加できます。

ディズニーヴィランズが彼らの邪悪な歌と踊りでステージを再び盛り上げます。

ミッキーのハロウィーン・ストリート・パーティー!

ミッキーと仲間たち、

そしてダッフィーと仲間たちがハロウィーンの衣装で登場します。

2024年は、ミッキーと仲間たち、ダッフィーと仲間たちが登場する前に、「シンデレラ」に登場する意地悪な継母、レディ・トレメインが、娘のアナスタシアとドリゼラと共にメインストリートUSAに乱入し、パーティーを盛り上げます。

ハロウィーン 「トリックオアトリート・トレイル」

「トリックオアトリート・トレイル」は、ディズニーハロウィーンの伝統的なイベントです。

キャンディバッグを購入し、テーマごとのエリアに設置された様々なカボチャステーションを訪れ、キャストに「トリック・オア・トリート」と伝えると、ハロウィーンのお菓子がもらえます。

ハロウィーンメニュー

ジャック・スケリントンが再び「リバー・ビュー・カフェ」で「ジャック・スケリントンのナイトメア・ビフォア・ディナー」を開催!

「ジャック」、「サリー」、「ウギー・ブギー」、そしてハロウィーンタウンの住人たちが、特別ゲストとしてこの素晴らしい夜に登場し、フリーリフィル付きで、美味しいメイン料理を楽しめます。

2024年8月30日から香港ディズニーランドリゾートの公式ウェブサイトで予約が可能です。

ハロウィーングッズ

ハロウィーン期間中には、ヘッドバンドやアクセサリー、ぬいぐるみなどハロウィーン・テーマのイベント限定商品を販売。

ミッキーと仲間たちのかわいいヘッドバンドやおばけけモチーフのグッズも登場します☆

ディズニーヴィランズ、ダッフィーと仲間たち、そして「ナイトメア・ビフォア・クリスマス」をテーマにしたハロウィーンを楽しめるグッズも数多く登場しハロウィーンを楽しむことが出来ます。

コウモリのコスチュームを身に着けている「チップ&デール」も!

ディズニーホテル

香港ディズニーランド・リゾートの直営ホテルでは、アートやクラフトのワークショップ、バルーンツイストのチュートリアル、そしてハロウィーンスターライトピクニックなど、ハロウィーンをテーマにしたさまざまなアクティビティが体験できます。

宿泊を予約して、ミッキーと仲間たちの限定インルームグッズでお祝いをさらに楽しむことができます。

ペアグリーティングなど新要素も盛りだくさんの香港ディズニーランド・リゾートの“ディズニー・ハロウィーン・タイム2024”

2024年9月13日から開催です。

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

