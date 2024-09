愛知県名古屋市のヒルトン名古屋では、2024年8月22日より、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3(スリースリー)」にて、「PEANUTS」の3年連続のコラボレーションとなるオータムスイーツビュッフェ「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」を開催中です。

(2024年8月22日から11月6日までの木〜日・祝日 15時〜17時の限定開催)

ビュッフェでは、スヌーピーと仲間たちが思いのままにお絵描きやペインティングを楽しむアートな世界観のもと、カラフルなペインティングスイーツや、アートにインスパイアされた秋ならではのスイーツ20種類以上と、カレーやパスタなどのセイボリー7種類を楽しめます。

「チャーリー・ブラウンのマロンケーキ」は、チャーリー・ブラウンの顔をペイントアートで象り、フランス産マロンペーストの中にミルクチョコレートクリームをしのばせたムースケーキです。マロン×ミルクチョコレートのハーモニーを楽しめます。

「ペパーミント パティのピスタチオムース」は、独自にブレンド・ローストしたピスタチオペーストを使用したムースケーキです。ピスタチオ独特の味と香りを堪能できます。

どちらもやわらかいスイーツですが、食べやすい大きさにカットした状態で並べられているので、取るときに崩れる心配がありません。

「サリーのポルカドットロールケーキ」は、ストロベリー風味の米粉のロール生地にラズベリークリームを入れ、サリーの洋服の柄をデコレーションしたケーキです。米粉のロール生地はふわふわの優しい舌触りで、クリームとの相性も抜群。中には苺が入っていました。

「スヌーピーと仲間たちのスクールバス」は、チャーリー・ブラウン、ペパーミント パティ、サリーをイメージした、3種類のフレーバーのクリームケーキです。

スポンジにはプチプチした食感のポピーシード入り。グリーンのクリームはライムミント、ピンクのクリームはミックスベリー、イエローのクリームはマンゴーパッションのフレーバーです。

「落書きスヌーピー」は、ドライフルーツやナッツをチーズ生地にたっぷり混ぜ込み、冷凍して固めたカッサータ(シチリアの伝統的なスイーツ)にスヌーピー柄をプリントしたもの。カットした断面がカラフルで華やかで、今回のビュッフェの世界観を体現したスイーツだと感じました。

「キャロットウッドストックネスト」は、すりおろしたにんじんやラムレーズンを生地に混ぜ込み焼き上げたキャロットケーキ。ウッドストックの巣をモチーフに、チーズクリームを絞り、パンプキンパウダーやチェダーチーズで仕上げてあります。素朴な味わいでコーヒーによく合いました。

「ペパーミント パティのグリーンオペラ」は、アーモンドを使用した生地ビスキュイジョコンドに、香り高い抹茶を使用したガナッシュを合わせてあり、濃厚で贅沢な味わいです。

「紫のピーナッツギャングモンブラン」は、紫芋のモンブランクリームを贅沢に絞り、チャーリー・ブラウン、ペパーミント パティ、サリーの形を模ったモナカでデコレーションした一口サイズのタルト。紫芋の優しい甘さが口いっぱいに広がり、ついもう一つ……と手が伸びます。

「チャーリー・ブラウンのイエローマカロン」は、爽やかなレモンクリームをサンドしたマカロンです。チャーリー・ブラウンの特徴的な T シャツの模様がキュート!

「リンゴのアートムース」は、青リンゴや紅玉のピューレをムースにしたもので、中にはリンゴのコンポートが入っています。リンゴの甘酸っぱさが爽やかで、とても軽い食感です。

「オリジナルニューヨークチーズケーキ」は、砕いたグラハムクッキー生地にクリームチーズを贅沢に使用したベイクドタイプのチーズケーキ。ねっとり濃厚でクリーミーな味わいで、チーズケーキ好きにはたまりません。ザクザクしたグラハムクッキー生地との食感の対比も楽しいです。

「シューモンブランカシス」は、裏ごししたマロンとマロングラッセをペースト状にしてモンブランにしたもの。

アクセントとして忍ばせたカシスの酸味が、リッチなマロンペーストのうまみを引き立てます。

「オータムリンゴコンポート」は、ノンアルコール白ワイン、バニラやスターアニス、グローブで秋の味覚リンゴをサフラン風味の贅沢なコンポートにしたもの。奥深い味わいで気に入りました。

「アートシフォンケーキ」は、紫芋パウダーを使用した、きめ細かな食感のシフォンケーキ。

ホイップクリームを添え、ベリーソースをかけていただくのがおすすめです。

「パンプキンモンブランと大学芋アイス添え」は、スヌーピーの大好物なアイスクリームに、秋の味覚の大学芋を添えて、パンプキンモンブランクリームで仕上げた冷たいスイーツです。カリッ、ホクッとした大学芋が、アイスクリームやパンプキンモンブランクリームによく合います。

かわいくディスプレイされた「POPなポップコーン」は、塩味とキャラメル味の2種類。

自分でカップにすくうコーナーもあり、ちょっとしたフォトスポットになっていました。

スイーツのほかに、セイボリーとして、「日替わりカレー2種類」「茸とブロッコリーのパスタ」「フライドポテト」「梅紫蘇とアマランサスのスープ」「スチームライス」「日替わりサラダ」が用意されています。塩気のあるものや味の濃いものは、甘いものの後の口直しにもぴったりです。

この日の日替わりカレーは「ターメリックチキンココナッツカレー」と「インディアンベジタブルカレー」の2種類でした。ヒルトン名古屋のカレーはスパイスを多用した本格的なカレーで、「ヒルトン名古屋に来たらカレーを食べなくちゃ」というファンも少なくありません。

スイーツやセイボリーとともに、フルーツジュースやスミックティーセレクション(ダージリン・イングリッシュブレックファースト・アールグレイ・ピーチ・ミックスベリーなど)、コーヒー、エスプレッソ、カフェラテといったドリンクをいただけます。

おかわり自由なので、スイーツによってドリンクを替えて楽しんでみてください。

ヒルトン名古屋のオータムスイーツビュッフェ「SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL」は、2024年8月22日(木)〜11月6日(水)までの木〜日・祝日(15時〜17時)の限定開催です。なお、料理提供は16時30分までとなっています。

スヌーピーと仲間たちが繰り広げるアートな世界観とともに、秋ならではのスイーツやセイボリーを味わってみてはいかがでしょうか。

店名 ヒルトン名古屋 オールデイダイニング「インプレイス 3-3」

住所 愛知県名古屋市中区栄1-3-3

アクセス 名古屋駅から車で5分、徒歩15分/地下鉄東山線 伏見駅から徒歩約3分

公式サイト オータムスイーツビュッフェ SNOOPY AUTUMN ART SCHOOL

