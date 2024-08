米ミシガン州マコーム郡スターリングハイツにある公園で13日午後、7歳女児の誘拐未遂事件が発生した。女児の誘拐を阻止したのは、公園に一緒に遊びに来ていた叔母とたまたま近くを通りかかった男性だった。誘拐未遂の瞬間を捉えた監視カメラの映像とともに、事件の詳細を米ニュースメディア『ClickOnDetroit』などが伝えた。13日午後2時20分頃、「クリントン・リバー・パーク・ノース(Clinton River Park North)」の入り口付近の小道で、自転車で走行していたオリビアちゃん(7)が男に襲われた。

オリビアちゃんは当時、叔母アリーシャ・スウェーコスキーさん(Alecia Swejkoski)やアリーシャさんの息子ドミニク君(Dominic、8)と一緒に公園で遊び、帰宅しようとしていた。地元警察によると、襲ったのはアンディ・バラ(Endi Bala、23)で、公園の入り口付近に白い車を停め、歩いてオリビアちゃんに近づいた。そしてオリビアちゃんの髪を掴み、自転車から引き離して抱きかかえ、車の助手席に押し込んだ。アリーシャさんは姪が連れ去られるのを目の当たりにしており、当時のことをこう語った。「あの時、私はローラーブレード(インラインスケート)を履いていたの。でも滑走せず、車まで必死に走った。『転ばないように』と願いながらね。そして運転席側の窓に飛び込んで体を入れると、車のハンドルを握ったの。」「男は姪を助手席に放り込んだ後、姪の体の上に乗っていた。そして姪を押さえつけて、片手でハンドルを握っていたの。それで私と揉み合いになり、『放せ。放せ。放せ』と叫んでいた。英語は片言でほかにも何か言っていたけど、私は姪に『ドアを開けて逃げるのよ。決して諦めないで』と語りかけていた。姪にはそんな私の気持ちが通じたのでしょうね。命を懸けて闘ったのよ。」アリーシャさんはハンドルを片手で掴み、もう一方の手でアンディを姪から引き離そうと窓に半身を突っ込んで格闘していたそうで、「誘拐を阻止しなければ」とそれだけを考えていたと明かしている。するとちょうどそこにピックアップトラックで通りかかったのが、市民パトロールのボランティアとして20年近く活動を続けるスコット・ヴァン・ルーヴェンさん(Scott Van Luven)だった。スコットさんは仕事から帰る途中で、パトロール中ではなかったものの、異様な光景を目にし、すぐにトラックをUターンさせた。実はアリーシャさんが格闘中、ドミニク君も従妹の誘拐を阻止するため、アンディの車の前方に自転車を止めて立ちはだかっていた。ところがアンディはその後、車を前進させてドミニク君を轢き、一度車を後退させた。そしてそこにやって来たのが、ピックアップトラックでUターンしてきたスコットさんで、すかさず車の前に停車してブロックすると、アンディを車外に出して取り押さえた。こうしてアンディは駆けつけた警察官に逮捕され、ドミニク君は病院に搬送されて怪我の手当てを受けた。スコットさんはこの件を受け「彼は簡単に逃げ切れた可能性もあった」と述べ、「このようなことはパトロールをして19年で初めてのこと。少なくとも目の前で起きたことはないね。正直なところ、あの子が誘拐された後のことなど考えたくもないよ」と明かし、オリビアちゃんの無事を喜んだ。アリーシャさんは19日、スコットさんと再会を果たし、オリビアちゃん、ドミニク君、オリビアちゃんの母コーリンさん(Coryn)とともに感謝の言葉を述べた。また今回の事件については「最悪の悪夢だった。あの時の光景は今でも、繰り返し思い出してしまうの」と語るも、「自分だけだったら…と思うとゾッとする。スコットさんはまさに天使よ」と、笑顔も見せていた。一方でアンディは、オリビアちゃんを連れ去ろうとした13日、マコーム郡クリントン郡区でも15歳の少女の頭を掴み、無理やり車に押し込もうとしていたことが分かった。幸いなことに近所の住民が気づいたため少女は無事だったものの、現場から逃走して1時間も経たないうちにオリビアちゃんの誘拐未遂事件を起こしており、無謀運転、暴行、児童誘拐などの罪で起訴された。過去にも複数の逮捕歴があるアンディは、今回の事件で無罪を主張しており、精神鑑定を受けるよう命じられている。なおこの事件には、「誘拐されるのなんて一瞬。これは本当に怖い」「2人は真のヒーローだ」「女児の叔母はとても怖い思いをしたに違いない。よくやった」「過去に何度も逮捕されているのに、なぜ自由に街を歩けるんだ。この男は一生刑務所から出すべきでない」「男は全く後悔していない顔をしているよ」「女の子が無事で本当に良かった」といったコメントが寄せられている。ちなみに南アフリカでは2022年、女児がショッピングカートから連れ去られる瞬間を監視カメラが捉えて注目された。犯人に必要だったのは2、3秒で、犯行は両親が目を離したほんの一瞬だった。画像は『FOX 2 Detroit YouTube「FULL VIDEO: 7-year-old snatched in Michigan park - ‘Every parents WORST NIGHTMARE’」』『ClickOnDetroit 「Hear from aunt who fought off man trying to abduct 7-year-old girl in Macomb County」「7-year-old reunites with man who helped stop her abduction from a Macomb County park」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)