NMIXX、タイトル曲「See that？」MV公開…多様なパフォーマンスに注目

NMIXXが、ユニークな雰囲気で魅了した。彼女たちは、本日(19日)、3rdミニアルバム「Fe3O4: STICK OUT」を発売し、タイトル曲「See that?」のミュージックビデオを公開した。映像は、ノートに赤いペンでXを繰り返し描くソリュンの姿から始まる。秘密基地のような場所を堂々と歩くメンバーの姿が目を引いた。美しい歌声はもちろん、様々な場所を背景に圧巻のパフォーマンスを披露したり、空を飛ぶなどユニークな演出で、注目を集めた。

タイトル曲「See that?」は、オールドスクールヒップホップとカントリージャンルを融合させた「MIXX POP」ジャンルで、NMIXXのクールな魅力が際立つ楽曲だ。涼しげなハミングとカントリージャンルの自由なエネルギーや、雄大な合唱などが、多彩に盛り込まれている。ニューアルバム「Fe3O4: STICK OUT」には、タイトル曲「See that?」をはじめ、「SICKUHH(Feat. Kid Milli)」「Red light sign, but we go」「BEAT BEAT」「Moving On」「Love Is Lonely」まで、全6曲が収録されている。磁性物質の化学記号「Fe3O4」を借りて名付けられたアルバム名のように彼女たちは「Fe3O4: STICK OUT」と共に韓国国内外のファンを魅了し、「STICK OUT」の意味通りに今夏、活躍する予定だ。