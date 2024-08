広島が破竹の5連勝で2位浮上！　京都はエリアスのハットなど5発で降格圏脱出／J1第27節

2024明治安田J1リーグ第27節の9試合が17日に行われた。首位FC町田ゼルビアは、新加入の日本代表DF中山雄太が加入後初ゴールを挙げるなど、4選手にゴールが生まれてジュビロ磐田に4−0の快勝を収めた。鹿島アントラーズは、浦和レッズとスコアレスドローに終わり、町田との勝ち点差は「5」に広がった。そして鹿島をかわしてサンフレッチェ広島が2位に浮上。荒木隼人と加藤陸次樹のゴールで名古屋グランパス相手に2点を先行すると、終盤キャスパー・ユンカーに1点を返されたものの、2−1で勝利した広島は5連勝を収めた。

■第27節

■第28節の対戦カード

5位ヴィッセル神戸と4位ガンバ大阪の直接対決は劇的な幕切れ。前半終了間際に大迫勇也のゴールで神戸が先制すると、56分に宇佐美貴史が試合を振り出しに戻す。84分に宮代大聖のゴールで神戸が勝ち越したものの、後半アディショナルタイム5分に中谷進之介のゴールでG大阪が再び追いつき、勝ち点「1」ずつを分け合った。残留を争う湘南ベルマーレと柏レイソルの直接対決は、53分に細谷真大のゴールで柏が先制し、76分に木下康介が追加点を挙げる。試合終了間際に1点を返されたが、柏は2−1で勝利して湘南との勝ち点差を「4」に広げた。京都サンガF.C.はセレッソ大阪との打ち合いを制して降格圏を脱出した。ラファエル・エリアス、原大智、福田心之助が立て続けにゴールを奪って28分までに3点を先行すると、前半終盤C大阪に1点を返される。それでも、京都は後半にラファエル・エリアスが2点を加えてハットトリックを達成。その後さらに2点を返されたが、京都が5−3で勝利し、磐田と湘南をかわして16位に浮上した。川崎フロンターレと横浜F・マリノスの“神奈川ダービー”はアウェイチームに軍配が上がった。前半は川崎Fが多くのビッグチャンスを迎えながらも先制点を奪えず。横浜FMは58分にアンデルソン・ロペスのPK成功で先制すると、60分に西村拓真が強烈なミドルシュートを突き刺してリードを広げる。79分に畠中槙之輔が3点目を奪うと、89分にエリソンの見事なボレーシュートを浴びて1点を返されたものの、横浜FMが3−1で勝利した。川崎Fは4連勝ならず9試合ぶりの敗戦となった。FC東京と東京ヴェルディの“東京ダービー”は今回も決着つかずにスコアレスドロー。アルビレックス新潟は谷口海斗の1点を守り抜いてアビスパ福岡を下して今季初の連勝。新潟が残留に向けて大きな勝ち点「3」を積み上げた一方、福岡は6戦未勝利となった。今節の試合結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼8月16日(金)北海道コンサドーレ札幌 5−3 サガン鳥栖▼8月17日(土)鹿島アントラーズ 0−0 浦和レッズFC町田ゼルビア 4−0 ジュビロ磐田FC東京 0−0 東京ヴェルディ川崎フロンターレ 1−3 横浜F・マリノス湘南ベルマーレ 1−2 柏レイソル名古屋グランパス 1−2 サンフレッチェ広島セレッソ大阪 3−5 京都サンガF.C.ヴィッセル神戸 2−2 ガンバ大阪アビスパ福岡 0−1 アルビレックス新潟※()内は勝ち点/得失点差1位 町田(53/+21)2位 広島(49/+22)3位 鹿島(48/+11)4位 G大阪(47/+10)5位 神戸(46/+14)6位 横浜FM(38/+2)7位 C大阪(38/+2)8位 FC東京(38/0)9位 福岡(37/0)10位 浦和(35/+5)11位 新潟(35/−2)12位 東京V(35/−6)13位 川崎F(34/+4)14位 名古屋(34/−3)15位 柏(33/−5)16位 京都(31/−15)17位 湘南(29/−4)18位 磐田(28/−13)19位 鳥栖(24/−18)20位 札幌(19/−25)▼8月24日(土)18:30 G大阪 vs 福岡19:00 浦和 vs 川崎F19:00 横浜FM vs C大阪19:00 湘南 vs 名古屋19:00 京都 vs FC東京▼8月25日(日)18:00 東京V vs 鹿島18:30 広島 vs 柏19:00 新潟 vs 町田19:00 磐田 vs 札幌19:00 神戸 vs 鳥栖